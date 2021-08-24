Bakan Varank: 2025'te yapay zeka alanındaki istihdamın en az 50 bine ulaşmasını hedefliyoruz

Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanlığı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından hazırlanan "Ulusal Yapay Zeka Stratejisi" Bilişim Vadisi'nde kamuoyuna tanıtıldı.

Bilişim Vadisi'nde konuşan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "2025'te yapay zeka alanındaki istihdamın en az 50 bine ulaşmasını hedefliyoruz. Bu nedenle nitelikli insan kaynağının yetişmesi için çok önemli tedbirler belirledik" dedi.

Varank, "Yapay Zeka Stratejimizde belirlenen tedbirlerle desteklerimizi daha da etkinleştireceğiz ve bu alanda da yeni 'unicorn'lar çıkaracağız. Ulusal Yapay Zeka Stratejimizde deneyen, keşfeden, öğrenen ve bu doğrultuda kendisini sürekli güncelleyen bir ekosistemin oluşturulmasını hedefledik." ifadelerini kullandı.

Mustafa Varank, Türkiye'nin uluslararası yapay zeka endekslerinde ilk 20 içinde yer almasını hedeflediklerini belirterek konuşmasına şöyle devam etti:

"Buna yönelik hamlelerimizi elbette yapacağız. Yakın zamanda küresel inovasyon endeksi sonuçları açıklanacak. Orada da çok ciddi çalışmalar yaptık. İnşallah orada da ülkemizin üst sıralara yükseldiğini görmüş olacağız"

Bakan Varank ayrıca yapay zeka stratejisinin Gayri Safi Yurt içi Hasıla'ya (GYSH) katkısını yüzde 5 oranına yükseltmeyi hedeflediklerini aktardı.