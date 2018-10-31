Bakan Turhan uçuş iznini verdi, yolculara teşekkür etti

İbrahim YILDIZ/İSTANBUL, (DHA) İSTANBUL Havailmanı\'ndan ilk ticari uçuş Türk Hava Yolları\'nın (THY) İstanbul-Ankara seferi ile gerçekleştirildi. Boeing 777 tipi uçakla yapılan ilk seferde Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan ilk uçuş iznini verdi. Turhan, Ankara uçuşunda bulunan ve tarihi anlara tanıklık eden yolculara İstanbul Havalimanı Hava Trafik Kontrol Kulesi\'nden telsizle seslendi.

İstanbul Havalimanı\'ndan kalkış yapan ilk ticari uçak olan THY\'ye ait Boing 777 tipi uçak saat 11.20\'de Ankara\'ya gitmek üzere İstanbul Havalimanı\'ndan havalandı. Ankara\'ya giden ilk yolcuları İstanbul Havalimanı\'ndan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan güllerle uğurladı. İlk seferde 349 yolcu yer alırken, tarihe uçuşa tanıklık eden THY Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı, yolcularla teker teker ilgilendi. İlk uçuş nedeniyle Esenboğa Havalimanı Hava Trafik Kontrol Merkezi, THY uçağının her zamanki rotasının yerine batıdan değil doğudan inişine izin verdi. Yolcular Ankara\'yı 12 bin feet üzerinden izleme fırsatı buldu.

BAKAN TURHAN KULEDEN YOLCULARA SESLENDİ

İstanbul Havalimanı\'ndan kalkış yapan TK-2124 sefer sayılı Ankara uçuşunun kalkış iznini veren Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan daha sonra telsizle yolculara seslendi. Turhan, \"Hepinize hayırlı yolculukla diliyorum. Sizleri tebrik ediyorum. Dünya sivil havacılık tarihine altın harflerle yazılacak bu seyahatin mensupları olarak çok şanlısınız. Sağlık ve selamet içerisinde gidip gelin\" dedi.

BUNDAN SONRA GÖREV BİZDE

İlk sefer dolayısıyla uçakta bir konuşma yapan THY Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı şunları söyledi:

\"Bundan sonra görev bizim. Ülkenin milli bayrak taşıyıcısı olarak bundan sonra sancak emanetimiz. Milletimizin devletimizin emaneti THY\'nin emanetidi .Ülkemizin potansiyeli daha iyi ortaya çıkacak. Ülkemize gelen ziyaretçi sayısı artacak. Ülkemizin dünyaya verdiği bağlantı sayısı artacak. Ülkemiz dünyanın havacılık merkezi olacak. Dünyanın en büyüğü olmaktan daha önemli olan şey, dünyadaki en büyük hoşgörü ülkesinin, kardeşlik ülkesinin, misafirperverlik ülkesinin, Yunus\'un, Mevlana\'nın birikimini dünya ile paylaşmak. Sivil havcılık yanında pek çok sektör bundan fayda görecek. Arkadaşlar THY de bunun bayraktarlığını yapacak. Büyümeye devam edecek. Bu bir zafer uçuşu, zafer anıtımızdan zafer şehrimize uçacağız, hayır olsun.\"

\"ÇOK DUYGULANDIM\"

Tarihi uçuşta yer alan ve eşiyle birlikte Ankara\'ya giden Mustafa Keser de çok duygusal anlar yaşadığını belirterek, “Böyle bir yapıtı ülkemize kazandırdığı için başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere herkesten Allah herkesten razı olsun. İfade edilecek bir kelime yok İstanbul Havalimanı\'na girdiğimde ağlamamak için zor tuttum çok duygulandım. Açılışa katılamamıştım ama ilk uçuşta yer almak istedim\" dedi.

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