BAKAN TURHAN: 29 EKİM'DE HAVACILIKTA YENİ BİR DÖNEMİ BAŞLATMIŞ OLACAĞIZ

Haber-Kamera: Enver ALAS - İbrahim YILDIZ / İSTANBUL DHA

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, 29 Ekim\'de açılışı yapılacak İstanbul Yeni Havalimanı\'yla havacılıkta yeni bir dönemi başlatacaklarını söyledi. Turhan, \"Havacılık ve uzay sanayisinde amacımız teknolojiyi ithal eden ülke değil, teknoloji üreten, geliştiren ihraç eden bir ülke olmaktır. Çok şükür yerli ve milli hava araçları üretiminde de büyük mesafeler kat ettik. 200 milyon yolcu kapasiteli yeni havalimanımızda yerli ve milli üretim uçaklarımızın inip kalkması bir hayal değil. İnşallah o günleri de göreceğiz\" dedi.

Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Apronu\'nda bu yıl 12\'ncisi düzenlenen \'İstanbul Airshow\'un açılışı Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan\'ın katıldığı törenle gerçekleşti. Törende konuşan Bakan Cahit Turhan, karayollarından demiryollarına, limanlardan havaalanlarına kadar Türkiye\'yi 16 yılda ulaşımda taçlandırdıklarını, havacılık sektöründe de tarihi başarılara imza attıklarını söyledi. Bakan Turhan, \"Dünyanın en büyük havalimanlarından birini yapmaya kalkmasaydık milletimize ve ülkemize yönelik kalleş oyun enflasyonuna bu kadar maruz kalabilir miydik? Havacılık sektöründe tarihi başarılara imza attık. 16 yılda havalimanlarımızda yıllık hizmet verilen yolcu sayısını 35 milyondan 195 milyona ulaştırdık. Dış hatlarda 316 noktaya uçmaya başladık. Havayollarımızdaki uçak sayımız 510\'a yükseldi. Faal havaalanı sayımızı 26\'dan 55\'e ulaştırdık. Sivil havacılık anlaşması yaptığımız ülke sayısı da 170\'e ulaştı. 29 Ekim\'de sayın Cumhurbaşkanımızın açılışını yapacağı Yeni Havalimanımızla da havacılıkta yeni bir dönemi başlatmış olacağız\" dedi.

\"YENİ HAVALİMANIMIZDA YERLİ VE MİLLİ ÜRETİM UÇAKLARIMIZIN İNİP KALKMASI BİR HAYAL DEĞİL\"

Bakan Turhan şunları söyledi:

\"Ülkemizin havacılık altyapısı ve uluslararası kabiliyetleri her geçen gün artarken kullandığımız teknolojinin de milli olması için büyük gayret sarf ediyoruz. Havacılık ve uzay sanayisinde amacımız teknolojiyi ithal eden ülke değil, teknoloji üreten, geliştiren ihraç eden bir ülke olmaktır. Çok şükür yerli ve milli hava araçları üretiminde de büyük mesafeler kat ettik. 200 milyon yolcu kapasiteli yeni havalimanımızda yerli ve milli üretim uçaklarımızın inip kalkması bir hayal değil. İnşallah o günleri de göreceğiz.\"

Görüntü Dökümü:

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-Bakan Turhan ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay\'dan görüntü

-İkilinin yan yana oturması

-Protokol üyeleri

-Bakan Turhan\'ın konuşması

-Genel ve deteylar

