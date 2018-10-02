Bakan Turhan: 2023'e kadar 1 milyon vatandaşımıza denizcilik kültürünü aşılamak istiyoruz

Gizem KARADAĞ-Kaan ULU, ANKARA (DHA) - ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı M. Cahit Turhan, \'\'Cumhuriyetimizin 100. kuruluş yıldönümü olan 2023 yılına kadar 1 milyon vatandaşımıza denizcilik kültürünü aşılamak, denizci-millet, denizci-ülke konumuna ulaşmak istiyoruz. İnsanımızın yüzünü denizlere çevirmek ve ufkun ötesini görmelerini sağlamak amacıyla bugün eğitim programını başlatıyoruz\'\' dedi.



Ulaştırma ve Altyapı Bakanı M. Cahit Turhan, Bakanlık\'ta düzenlenen, \'\'Hedef 1 Milyon Amatör Denizci\'\' programında konuştu.



Denizlerin dünya ve insanlık açısından öneminin kelimelerle ifade edilmeyecek kadar fazla olduğunu söyleyen Bakan Turhan, \'\'Geçmişte olduğu gibi gelecekte de denizler insanlığın vazgeçemeyeceği hayat alanını ve ekonomik mücadele zeminini oluşturmaktadır. Bu noktadan hareketle Türkiye\'nin geleceğinin denizlerde ve denizcilikte olduğunu vurgulamak gerekir. Unutmayalım ki ecdadımız denize ve denizciliğe verdiği önem ölçüsünde devlet ve millet olarak büyümüştür. Üzerinde yaşadığımız coğrafyanın, denizci olmayan devletleri ve sırtını denize dönen milletleri affetmediği malumunuzdur. Yüzümüzü tam anlamıyla denizlere çevirmeliyiz. \'Göz O Ki Ufkun Ötesini Göre, Akıl O Ki Başa Geleceği Bile\' sözünden hareketle ufkun ötesini ne kadar görebildiğimize emin olmamız lazım\'\' dedi.



\'DENİZE UZUN YILLAR SIRTIMIZI DÖNDÜK\'

Tarih boyunca denize kıyısı olan ülkelerin olmayan ülkelerden hep daha avantajlı olduğunu ifade eden Bakan Turhan sözlerine şöyle devam etti:

\'\'Çok şükür ülke olarak dünyanın en güzel coğrafi deniz potansiyeline sahibiz. Bu potansiyelimizle deniz kaynaklı doğal zenginliklere sahip olmamızın yanında dünya deniz ulaşımında da kilit ülkelerden biriyiz. 3 tarafımız denizlerle çevrili. Ancak tek başına bu durumun kimseye avantaj sağlayamayacağı da açık. Deniz mevcudiyetimizi ve üstünlüğümüzü nasıl kullandığımız çok önemlidir. Deniz sınırlarımız kara sınırlarımızın 3 katı olmasına rağmen denize uzun yıllar sırtımızı döndük. Oysa bugün bile dünya taşımacılığında deniz yolunun payı yüzde 84. Bir ürünü deniz yoluyla taşımak demir yoluna göre 3 kat, kara yoluna göre 7 kat, havayoluna göre ise 21 kat ekonomiktir. Dünya ticaretinde deniz ulaşımı bu kadar belirleyici.\'\'



\'DENİZ TİCARETİ FİLOMUZUN KAPASİTESİ YÜZDE 75 BÜYÜDÜ\'

\'\'Cumhurbaşkanımızın vizyonu sayesinde 16 yılda Dünya\'nın denizcilikte lider ülkeler arasına girdik\'\' girdik diyen Bakan Turhan, şöyle devam etti:

“2002 öncesinde gemilerimiz kara listede yer alıyordu. Limanlardan gemilerimizin demir almasına izin verilmiyordu. Bugün beyaz listedeyiz. Gemilerimiz dünyanın 4 bir yanında demir atabiliyor. Deniz ticareti filomuzun kapasitesi 2008 yılındaki global krize rağmen Dünya Denizcilik Filosu\'na göre yüzde 75 daha fazla büyüme kaydetti. 2002 yılında Dünya\'da 17. sırada bulunan Deniz Ticaret Filomuz bugün 15. sıraya yükseldi. Dünya yat üretiminde 3. sıraya yükselip marka haline geldik. Marinalarıyla yat limanlarıyla uygulanan yap-işlet-devret modeliyle bu alanda önemli ve verimli hizmetlere imza attık.2003\'te 37 adet olan tersane sayımızı 78\'e çıkardık. Özetle insanımızın da sektörümüzün de yüzünü tekrar denize çevirmiş olduk\'\' dedi.



\'ÇİN\'DEN SONRA DÜNYA\'NIN EN FAZLA GEMİ ADAMINA SAHİP ÜLKEYİZ\'

Bakan Turhan denizcilik eğitimi kalitesini arttırarak denizciliğin daha fazla eğitimli insanlardan oluşması amacıyla çok önemli çalışmaları yaptıklarını belirterek, \'\'Son dönemde denizcilik üniversitelerimizin ve denizcilik okullarımızdan yetişen gençlerimiz sektörümüzün rekabet gücünü her geçen gün daha yukarılara taşıyor. Ancak hala noksanlıklarımız var. Örneğin 112 bin gemi adamımızla Çin\'den sonra Dünya\'nın en fazla eğitimli gemi adamına sahip ülkeyiz. Ne var ki uluslararası sulara çıkabilen gemi adamı sayımız 20 bini geçmiyor. Denizin doğal otobanından ve geniş kapasiteli ulaştırma imkanlarından ne kadar istifade edebildiğimizin denizlerin sunduğu çeşitli besin kaynaklarından, ekonomik zenginliklerinden ne kadar faydalanabildiğimizin muhasebesini her zaman yapmamız gerekiyor. Kuşkusuz biz deniz ülkesiyiz\'\' şeklinde konuştu.



\'1 MİLYON VATANDAŞIMIZA DENİZCİLİK KÜLTÜRÜNÜ AŞILAMAK İSTİYORUZ\'

\'\'Cumhuriyetimizin 100. kuruluş yıldönümü olan 2023 yılına kadar 1 milyon vatandaşımıza denizcilik kültürünü aşılamak, denizci-millet, denizci ülke konumuna ulaşmak istiyoruz\'\' diyen Bakan Turhan, sözlerini şöyle tamamladı:

\'\'İnsanımızın yüzünü denizlere çevirmek ufkun ötesini görmelerini sağlamak amacıyla bugün eğitim programını başlatıyoruz. Amatör denizci sınavına katılmak için gerekli olan ve elektronik ortamda verilen eğitim programımıza alternatif yeni yaptığımız yönetmelik değişimiyle liman başkanlıklarında ve bakanlık merkez teşkilatında teorik ve uygulamalı eğitim programlarının geçerli sayılacağı düzenlemeyi hayata geçirmiş bulunuyoruz. Bu bağlamda eğitim konuları içeren amatör denizci rehberi hazırlamış olup eğitim için müracaat eden vatandaşlarımıza ücretsiz olarak dağıtılacaktır. Müracaatlar ülkemiz genelinde 71 adet liman başkanlığımız ile bakanlığımız merkez teşkilatında yapılacak cumartesi ve pazar günleri ücretsiz verilecek 4 saatlik eğitim sonunda sınav yapılarak başarılı olan vatandaşlarımıza amatör denizcilik belgeleri verilecektir.\'\'

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