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BAKAN TÜFENKCİ'DEN ERKEN SEÇİM AÇIKLAMASI

Haber- Kamera: Cansel KİRAZ- Güven USTA/ İSTANBUL, (DHA) Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, "Türkiye'nin gündeminde eğer seçimse seçim kararı alıp ona göre bir an evvel yapmak, eğer yapılamayacaksa da ona göre karar verip iş dünyamızın önündeki bel

18 Nisan 2018 14:30

Haber- Kamera: Cansel KİRAZ- Güven USTA/ İSTANBUL, (DHA)
Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, \"Türkiye\'nin gündeminde eğer seçimse seçim kararı alıp ona göre bir an evvel yapmak, eğer yapılamayacaksa da ona göre karar verip iş dünyamızın önündeki belirsizlikleri ortadan kaldırmak lazım\" dedi. 
Gümrük ve Ticaret Bakanı Tüfenkci, İstanbul\'da düzenlenen Uluslararası Yatırımcılar Derneği (YASED) çalıştayına katıldı. 
Tüfenkci, erken seçim tartışmalarına değindi. Bakan Tüfenkci, \"Dünden beri Türkiye\'de bir seçim meselesi konuşuluyor. Biliyoruz ki, istikrar, huzur, güven iş dünyası için çok önemli. Konuşulmaya başlandıktan sonra artık bu meseleyi, Türkiye\'nin gündeminde eğer seçimse seçim kararı alıp ona göre bir an evvel yapmak, eğer yapılamayacaksa da ona göre karar verip iş dünyamızın önündeki belirsizlikleri ortadan kaldırmak lazım\" dedi.  

\"SEÇİMLERİ TAMAMLAYIP, TÜRKİYE YOLUNA EMİN ADIMLARLA DEVAM EDECEK\"
Bülent Tüfenkci , \"Seçim yapılsa da yapılmasa da biz dün olduğu gibi bugün de seçime yönelik popülizmden uzak, Türkiye\'nin istikrarını koruyacak, hedeflerine varma noktasındaki çalışmalarımızdan sapmadan hızlı bir şekilde bu seçimleri gerçekleştirip, iş dünyamızın önünü açmak istiyoruz. Yapılmasa da, yine hedeflediğimiz şekliyle zamanında yapılsa da yine biz iş dünyamızın belirsizliklerini ortadan kaldırabilecek şekilde yolumuza devam edeceğiz.  Öngörülebilirlik, iş dünyası için önemli. Bu noktada iş dünyası için önemli hususlardan birisi de istikrar, huzur, güven ortamının zedelenmemesi. Eğer bugün seçim kararı çıkarsa da, biliyorsunuz saat 13.30\'da  görüşme var. O görüşmede de en kısa süre içerisinde de bu seçimleri tamamlayıp Türkiye yoluna emin adımlarla inşallah devam edecek\"  diye konuştu.
 
Görüntü Dökümü
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- Katılımcıları salondaki görüntüsü
- Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci\'nin konuşması
- Genel ve detaylar


 

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