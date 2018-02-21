Bakan Tüfenkci'den Çiftlik Bank açıklaması

Gülseli KENARLI - Can EROK-İSTANBUL DHA

GÜMRÜK ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, katıldığı Türkiye Perakende Zirvesi sonrası gazetecilerin sorularını yanıtladı. Bakan Tüfenkci, Çiftlik Bank soruşturmasıyla ilgili bir soruya “Çiftlik Bank ile ilgili daha önce yaptığımız açıklamalarda ifade ettiğimiz gibi müfettiş soruşturmaları bitti. Şimdi onu değerlendiriyorlar. Soruşturmalardan ortaya çıkan, bu tür oluşumlara özellikle sanal alemde insanları dolandırmaya yönelik gerçek mal ve hizmet ticaretinin dışında ticarette bir takım mevzuatsal anlamda koşullar ve sıkıntılar olduğunu gördük. Şimdi onunla ilgili düzenlemeyi de hazırlıyoruz. Sadece bu konu değil, din istismarlarından tutun insanlarımızı ve tüketicilerimizi yanıltmaya yönelik bir çok sıkıntılı ticaret var. Adına ticarette denmez, aldatmaya yönelik hem reklamlar var hem de bununla menfaat sağlamaya çalışan bir kesim var. Bunları da içine alacak kapsamlı bir düzenlemeyi de hazırlıyoruz. Bitince sizlerle de paylaşacağız\" yanıtını verdi.

\"CEZAİ YAPTIRIMLAR OLACAK\"

Tüfenkci, “Bu anlamda sadece Çiftlik Bank değil 11 tane daha birbirine benzer, adeta bir saadet zinciri kuran ve temel mantığı da bir müşterinin bir başka müşteriyi getirerek birbirini finanse ettiği bir sistem oluşturuyorlar. Bu sistemin yanlışlarını, tüketiciyi mağdur eden yönünü ve cezai yönünü de düzenlemek lazım\" dedi. Bakan Tüfenkci, düzenlemenin detaylarını tamamlandığı zaman açıklayacaklarını belirterek, “Orada bir takım cezai yaptırımlar da gelecek\" şeklinde konuştu.

PERAKENDE SEKTÖRÜNDE KDV DÜZENLEMESİ

Bakan Tüfenkci bir gazetecinin, istihdam seferberliği konusunda perakende sektörüne yeni teşviklerin olup olmayacağı şeklindeki sorusu üzerine, “Yaklaşık 3.5 milyon girişimciyi ilgilendiren bir sektör. Türkiye\'nin markalaşma noktasında da perakende sektörü önemli görevler icra ediyor. Aynı zamanda istihdam noktasında hızlı istihdam sağlayan ve genişleyen bir sektör olarak önemli. 2017 yılında yüzde 9\'a yakın bir büyüme yakalayan bir sektör ve istihdamı hızlı artıran sektörlerden birisi. Cumhurbaşkanımızın 2017 yılında başlatmış olduğu artı 1 istihdam seferberliğinde perakende sektörü önemli bir cevap verdi ve istihdamı artırdı. Şimdi yine Cumhurbaşkanımızı Sayın Recep Tayyip Erdoğan\'ın koymuş olduğu hedefler doğrultusunda artı 2 istihdam hedefi var. Bu istihdam hedefini, perakende sektörünün büyüme rakamlarıyla yakalayacağına inanıyoruz. Bugünkü zirvede de esasında buna yönelik de; istihdama yönelik biz çok ciddi teşvikler getirdik ve bununla daha önce 2016 yılında çıkarttığımız işverene asgari ücret desteğini 2018 yılında da devam ettiriyoruz. Artı ilave istihdamın SGK, vergi, stopajlarını hükümet olarak biz ödüyoruz. Yine perakende sektöründe yer alan küçük işletmelere, özellikle esnaflarımıza yönelik getirdiğimiz bir senden bir benden kampanyası çerçevesinde küçük işletmelerimize artı 2\'ye kadar ilave istihdamda asgari ücret bedelini de biz ödüyoruz, vergilerini ve SGK\'larının 6 aylığını biz, 6 aylığını esnafımız ödüyor. Yine perakende sektörünün bizden istediği özellikle KDV iadeleri ile ilgili talepleri vardı. Bu torba yasada görüşülüyor. KDV iadelerini de kolaylaştıracak adımları atıyoruz. Bunun da perakende sektörünün hem finansal ihtiyaçlarını karşılama, hem de sektörü büyütecek bir mali politika etkisi olacak. Sektörün bizden isteyeceği talepler doğrultusunda bu sektöre yönelik tedbirlerimizi ve politikalarımızı belirleyeceğiz\" yanıtını verdi.

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