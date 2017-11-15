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Bakan Tüfenkci, yeni dönem hedefini açıkladı

Hasan DEMİRBAŞ/ANTALYA, (DHA) - GÜMRÜK ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, yeni dönemdeki en önemli hedefin, tüketicinin korunması alanındaki sivil toplum örgütlerinin, tüketici politikalarına ve uygulama süreçlerine katılımlarını sağlamak olduğunu söyledi

15 Kasım 2017 14:28

Hasan DEMİRBAŞ/ANTALYA, (DHA) - GÜMRÜK ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, yeni dönemdeki en önemli hedefin, tüketicinin korunması alanındaki sivil toplum örgütlerinin, tüketici politikalarına ve uygulama süreçlerine katılımlarını sağlamak olduğunu söyledi. Tüfenkci, \"Onların proje üretme ve uygulama kapasitelerinin geliştirilmesinde yardımcı olmak, onları, tüketici hareketinin demokratik bir yaklaşımla tabana yayılması hususunda öncü konuma getirmektir\" dedi.
Gümrük ve Ticaret Bakanı Tüfenkci, Antalya\'da bir otelde düzenlenen ve dönem başkanlığını Türkiye\'nin yaptığı Uluslararası Tüketici Koruma ve Uygulama Ağı\'nın (ICPEN) Sonbahar Konferası\'na katıldı. Farklı ülkelerden katılımcıların yer aldığı toplantının açılış konuşmasını yapan Bakan Tüfenkci, tüketicilere yönelik üretim ve pazarlama faaliyetlerinin çeşitlenmesinin, yeni tüketici sorunlarını ortaya çıkardığını söyledi. Gelişen teknolojinin bir yandan yeni tüketici sorunları yaratırken, diğer yandan bu sorunların çözümüne yönelik çalışan kamu idarelerine imkan sunduğunu dile getiren Tüfenkci, geleceğin tüketici politikasının, ülkeler arasında gerçekleştirilecek yoğun iş birliğinin eseri olması gerektiğini söyledi.
GÖÇMENLERİN KARŞILAŞTIĞI SORUNLAR
Türkiye\'nin Uluslararası Tüketici Koruma ve Uygulama Ağı\'na 2010 yılında üye olduğunu dile getiren Bakan Tüfenkci, Türkiye\'nin dönem başkanlığında yoğun bir tempo içerisinde çalışılıp, kuruluşun daha yetkin bir noktaya taşınmasının birinci hedef olduğunu vurguladı. \'Paylaşım ekonomisi\' denen ve klasik tüketici-satıcı ilişkisinin dışında cereyan eden, hizmet sunan tarafın her zaman tacir olmayabildiği yeni ticari ilişki biçimlerini masaya yatıracaklarını anlatan Tüfenkci, bu yeni sistemin tüketiciler açısından risklerini ve fırsatlarını tartışacaklarını kaydetti. Bakan Tüfenkci, \"Bir oturumda, dünyanın özellikle son 5 yılda karşı karşıya kaldığı göçmen krizi karşısında, aynı zamanda birer tüketici olan bu kişilerin karşılaştığı sorunlar ve bunlara çözüm önerileri tartışılacak\" dedi.
Alternatif uyuşmazlık çözüm organı olan tüketici hakem heyetleriyle milyonlarca tüketicinin sorunlarına mahkemelere gitmeden, hızlı ve kolay biçimde çözüm bulunduğunu belirten Tüfenkci, şöyle devam etti:
\"Tüketici haklarına aykırı faaliyetlerde bulunan yüzlerce firmaya yaptırımlar uygulandı. Süreç içerisinde bakanlığımızın kurumsal kapasitesini onlarca kat artırdık. Tüketici politikalarını yalnızca özel sektöre ceza veren bir mantıkta yorumlamadık. Yeni dönemdeki en önemli hedefimiz, tüketicinin korunması alanındaki sivil toplum örgütlerinin, tüketici politikalarına ve uygulama süreçlerine katılımlarını sağlamak, onların proje üretme ve uygulama kapasitelerinin geliştirilmesinde yardımcı olmak, onları, tüketici hareketinin demokratik bir yaklaşımla tabana yayılması hususunda öncü konuma getirmektir.\" 
\'ATATÜRK\'ÜN VİZYONU\' VURGUSU
Bakan Tüfenkci, ekonomik göstergeleri sağlam, insan gücü bakımından dinamik ve umut vaadeden Türkiye\'nin, bazı tehditler ve politik istikrarsızlık girişimleriyle sınandığını, ülkenin özellikle Türkiye dışından yönetilen bazı politik şer odaklarının etkisi altına alınmaya çalışıldığını söyledi. Tüfenkci, \"Türkiye olarak FETÖ terör örgütü gibi insanlık düşmanı yapıların karşısında dimdik durmaktayız. Türkiye Cumhuriyeti\'nin kurucusu büyük önder Mustafa Kemal Atatürk\'ün vizyonu doğrultusunda, Türkiye\'yi 21. Yüzyılın küresel sisteminin en önemli ekonomik ve politik aktörlerinden biri haline getirmek, en önemli hedefimiz\" diye konuştu. 

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