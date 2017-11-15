T24 LogoT24 Logo
Gündem

Bakan Tüfenkci : Vücutlarına et sararak, sınır kapılarından geçmeye çalıştılar

ANKARA, (DHA) - GÜMRÜK ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci,  ucuz et satışının ardından kaçak etin arttığına yönelik ellerinde veri olmadığını dile getirdi

15 Kasım 2017 15:41

ANKARA, (DHA) - GÜMRÜK ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci,  ucuz et satışının ardından kaçak etin arttığına yönelik ellerinde veri olmadığını dile getirdi. Bakan Tüfenkci, \"Geçmişte et kaçakçılığı ile ilgili birçok yakalamalarımız mevcut. Bunlar, çeşitli vasıtalarla hatta kendi vücutlarına etleri sararak, sınır kapılarından geçirmeye çalıştılar. Şu an et fiyatları düştüğü için herhalde et kaçakçılığı azalır, diye düşünüyorum.\" dedi. Ayrıca Gümrük ve Ticaret Bakanlığı kaçak eti yurda sokmaya çalışırken yakalanan şüphelilerin fotoğraflarını paylaştı. 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

ANKARA DHAGÜMRÜKTicaret Bakanı Bülent TüfenkciBakan TüfenkciBunlarAyrıca GümrükTicaret Bakanlığı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Elazığ'da 6,8 büyüklüğünde deprem | Yaşamını yitirenlerin sayısı 39'a yükseldi...

HDP Elazığ heyeti: Gelen yardımlar AKP ilçe başkanları tarafından sadece...

Basketbolun en büyük efsanelerinden Kobe Bryant helikopter kazasında öldü...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24