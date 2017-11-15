Bakan Tüfenkci : Vücutlarına et sararak, sınır kapılarından geçmeye çalıştılar

ANKARA, (DHA) - GÜMRÜK ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, ucuz et satışının ardından kaçak etin arttığına yönelik ellerinde veri olmadığını dile getirdi. Bakan Tüfenkci, \"Geçmişte et kaçakçılığı ile ilgili birçok yakalamalarımız mevcut. Bunlar, çeşitli vasıtalarla hatta kendi vücutlarına etleri sararak, sınır kapılarından geçirmeye çalıştılar. Şu an et fiyatları düştüğü için herhalde et kaçakçılığı azalır, diye düşünüyorum.\" dedi. Ayrıca Gümrük ve Ticaret Bakanlığı kaçak eti yurda sokmaya çalışırken yakalanan şüphelilerin fotoğraflarını paylaştı.