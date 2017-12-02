Bakan Tüfenkci: Türkiye'nin yaptığı işlemler, hukuka uygun

Taha AYHAN/MALATYA, (DHA) - GÜMRÜK ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, ABD\'de görülen Reza Zarrab ile ilgili davanın hukukilikten uzak ve kumpas davası olduğunu söyleyerek \"Türkiye\'nin yapmış olduğu işlemler, hem uluslararası hukukta, hem Türk hukukuna, hem de bankacılık mevzuatına uygun yapılan işlemlerdir. Dolayısıyla bunun üzerinden Türkiye\'yi bir sıkıştırma ve ekonomik anlamda tedirgin etme operasyonuna dönüştürmek veya birileri tarafından yapıldığı gibi siyasi bir takım çıkarmalar yapmak doğru değildir, yanlıştır\" dedi.

Bakan Bülent Tüfenkci, Malatya\'da Türk Hava Kurumu Şubesi\'nin açılışına katıldıktan sonra Battalgazi Belediyesi\'ni ziyaret etti. Ardından muhtarlarla toplantı yapan Bakan Tüfenkci, 15 Temmuz Milli İrade Ocakları Genel Merkezi\'ni ziyaret etti. FETÖ şüphelilerinin mahkemelerdeki savunmalarını eleştiren Bakan Tüfenkci, şöyle konuştu:

\"Mahkemelerde tiyatro oynasalar da, \'Bilmiyoruz, görmedik, duymadık\' deseler de bütün millet olarak esasında ellerimiz onların yakalarında. Elbette ki biz hukuk çerçevesinde adalete hesap vermelerini istiyoruz ve bu hesabı da hem adalete verecekler, hem de bu millete, hem de Cenab-ı Allah\'a verecekler. Çünkü onlar bu milletin geleceğiyle oynamaya çalıştırlar. Onlar bilemediğimiz veya bilip de ifade edemediğimiz güçlere alet olarak bu noktada gerçekten ne alçak olduklarını da bu millete göstermiş oldular.\"

\'HUKUKİLİKTEN UZAK, KUMPAS DAVASI\'

Daha sonra gazetecilerin sorularını yanıtlayan Bakan Tüfenkci, ABD\'de süren Reza Zarrab ile ilgili davanın hukukilikten uzak olduğunu ifade ederek, \"Türkiye için özellikle Reza Zarrab davasına baktığımız zaman, bir kere hukukilikten uzak bir dava, bir kumpas davası. Reza Zarrab\'ın yapmış olduğu veya ifade etmiş olduğu şeylerin eğer suç unsuru taşıyorsa, kendi şahsi olarak cezasını çekebilir, hiçbir sıkıntı yok. Türkiye\'nin yapmış olduğu işlemler, hem uluslararası hukukta, hem Türk hukukuna, hem de bankacılık mevzuatına uygun yapılan işlemlerdir. Dolayısıyla bunun üzerinden Türkiye\'yi bir sıkıştırma ve ekonomik anlamda tedirgin etme operasyonuna dönüştürmek veya birileri tarafından yapıldığı gibi siyasi birtakım çıkarmalar yapmak doğru değildir, yanlıştır. Netice itibarıyla bizim yapmış olduğumuz bütün işlemler tamamen uluslararası hukuka uygun olarak yapılmış işlemler, Birleşmiş Milletler\'in almış olduğu kararlara uygun işlemler. Eğer Reza Zarrab yanlış yapmışsa, Amerika Reza Zarrab\'ın yanlış yapmış olduğunu söylüyorsa, kendisi orada gerekli cezayı, yargılamayı yapsın. Ama bunun faturasını Türkiye\'ye kesmek veya Türkiye\'ye bunu yansıtmanın doğru olmadığını bir kez daha ifade etmek istiyorum\" diye konuştu.

\'CHP\'YE YAKIŞMIŞYOR\'

Bakan Tüfenkci, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu\'nun, para transferlerini gösterdiğini iddia ettiği belgelerle ilgili de şunları söyledi:

\"Değerli arkadaşlar yalanlarla, dolanlarla siyaset yapılmaz. Cumhurbaşkanımız ilk günden itibaren çok açık ve net olarak dedi ki ispat ederseniz, \'Ben bu makamı ve görevi bırakacağım gibi, siyaseti bırakacağım\' dedi ve \'hodri meydan\' dedi. Türkiye\'de kime vermek istiyorsa getirsin, o belgeyi göstersin. Eğer doğru olduğuna inanıyorsa, samimi olduğuna inanıyorsa, birilerinin kumpasına gelerek siyaset yapması gerçekten Cumhuriyet Halk Partisi\'ne de yakışmıyor. Ana muhalefet partisine hiç yakışmıyor. Biz dış ülkelerin kumpasların alışmıştık, ama bunun içten de bu değirmene su taşıyanları da görünce çok üzülüyoruz. Baktığımız zaman milletimiz zaten itibar etmiyor. Bu sadece bugünkü olay değil, Kemal Kılıçdaroğlu’nun geçmişine de baktığımızda ortaya attığı iddiaların nasıl yalan olduğu ortaya çıktı ama, yüzünün kızarmadığını görüyoruz. 2 gün veya 3 gün oldu ortaya koyabildikleri bir belge yok. Cumhuriyet savcıları harekete geçti. Samimilerse götürsünler versinler.\"

Bakan Tüfenkci, Malatya\'da, Alevi vatandaşların evlerinin işaretlenmesiyle ilgili de, \"Birileri özellikle ekonomik anlamda Türkiye\'yi yıpratmaya çalışırken, birileri de 2019\'a giderken fay hatlarını, kırılma noktalarını kaşımaya yönelik birtakım provokasyonlara girebiliyor\" şeklinde konuştu.

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