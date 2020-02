Bakan Tüfenkci: Türkiye bir makas değişimi arifesinde (2)

\'24 HAZİRAN BİR MİLAT OLACAK\'

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Malatya\'nın merkez Battalgazi ilçesinde Özel Anadolu Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi\'nin açılışına katıldı. Burada konuşan Bakan Tüfenkci, AK Parti\'nin kuruluşundan beri insanlığı temel aldığını ve insanlar arasında hiçbir ayrım gözetmeden hizmet etmek için yola çıktıklarını söyledi. Bakan Tüfenkci, AK Parti iktidarları döneminde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'ın talimatları doğrultusunda hem siyasi hem fiziki engelleri hem de zihinsel engelleri kaldırarak yollarına devam ettiklerini dile getirdi. AK Parti iktidara geldiğinde, toplanan her 100 liranın 86\'sının faize, geri kalanının da maaşlara, yatırımlara gittiğini söyleyen Tüfenkci, şimdi ise bütçenin sadece yüzde 9\'unun faize gittiğini kaydededek, şöyle konuştu:

\"Geldiğimiz nokta bu sistemle bu kadar. Arabanın hızı bu, biz hızlandırmak istiyoruz. Türkiye\'nin 2023 hedefleri var, onun için yeni bir sisteme geçtik. Türkiye\'nin bekasını ve üzerinde oynanan oyunları da düşündüğümüzde, bir Cumhur İttifakı\'yla beraber milli ve yerli duruşun bir atak yapma noktasında yani sizlerin Türkiye\'yi büyütme noktasında 24 Haziran bir milat olacak. Şu veya bu kırgınlıklardan öte 24 Haziran Türkiye\'nin geleceğiyle ilgili.\"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'ın kendilerine \'Oylardan önce gönüllere, dualara talip olun\' dediğini belirten Tüfenkci, her bir vatandaşın duasını almanın kendileri için çok önemli olduğunu dile getirdi.

Tüfenkci, Türkiye\'de 336 bin özel eğitim gören vatandaşın olduğunu ifade ederek, \"Yaşlılarımıza verdiğimiz ücreti biz 2 katına çıkardık. Helal hoş olsun. Bütçe imkan verse 3 katına çıkaralım. Çünkü biz bu milleti necip millet olarak kabul ediyoruz ve her bir kardeşimizi de birinci sınıf vatandaş olarak kabul ediyoruz. İstiyoruz ki dünyada ne imkanlar varsa Avrupa\'da ne imkanlar varsa bu milletin ayağına getirelim. Çabamız, emeğimiz bu. Sizler eğer 24 Haziran\'da destek verirseniz inşallah Türkiye çok farklı bir Türkiye olacak. Birliğini, bütünlüğünü sağlamış, operasyon çekilen ülke konumundan çıkmış, geleceğe emin adımlarla bakan bir Türkiye\'yi hep birlikte inşa etmek istiyoruz. Bu inşa da sizlerin de oylarınızla birer tuğlanız olsun istiyoruz\" diye konuştu.

Konuşmaların ardından Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, AK Parti Malatya Milletvekili Mustafa Şahin, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, AK Parti İl Başkanı Mahmut Üner Özer ve davetliler tarafından merkezin açılışı yapıldı.



