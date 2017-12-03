Bakan Tüfenkci: Terör örgütleriyle mücadele ederken ekonomimizi büyütmeye çalışıyoruz (2)

SINIR KAPILARINDA İNCELEME YAPTI

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Kilis\'te Suriye sınırındaki Çobanbey ve Öncüpınar sınır kapılarında inceleme yaptı. Çobanbey Sınır Kapısı’nın \'B\' sınıfından \'A\' sınıfına yükseltildiğini belirten Bakan Tüfenkci, \"Valiliğimizin de koordinesinde oluşturmuş oldukları model ile birlikte biz buraya daha işlevle birlikte daha güzel bir kapıyı yapacağız. Bilindiği üzere Türkiye’nin Suriye’de Fırat Kalkanı Harekatı\'yla beraber, oradaki insanların ihtiyaçlarını giderme noktasında orayla Türkiye arasındaki ticareti geliştirme sadece Çobanbey ile Azez bölgesi değil, bölgelerle de ticaretin attırılması noktasında sınır geçişlerinin kontrolü attırıcı modern kapıları inşa ederken, bir yandan da ticareti geliştirici ve kolaylaştırıcı kapıları yapıyoruz. Çobanbey’in faaliyete geçmesiyle beraber hem Kilis, hem Gaziantep’e, hem de Türkiye’ye katkısı olacaktır” dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçaroğlu’nun Suriyelilere 30 milyon dolar harcanması eleştirisine tepki gösteren Bakan Tüfenkci, şöyle devam etti:

\"Kılıçdaroğlu, Türkiye’de bulunan göçmenlere, 30 milyar doları nereye harcadığımızı soruyordu. Gelsin buralara baksın, gelsin Kilis’e baksın. Kilis’in nüfusundan daha fazla Suriyeli kardeşlerimizi biz Türkiye’de misafir ediyoruz. Gelsin Gaziantep’e baksın, gelsin esasında bu bölgelere baksın, buraya geldiklerini şunu görürler, biz hastanelerimizle biz okullarımızla, biz yollarımızla biz belediye hizmetlerimizle Suriyeli kardeşlerimin oluşturmuş olduğu potansiyeli ve onların getirmiş olduğu şehirde yaşamasından ötürü masrafı da Türkiye olarak, biz her birimimizle bu üslenmiş oluyoruz. Ama maalesef, ana muhalefet partisi Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, sadece AFAD’da yapılan yardımları, sadece geçişlerde onlara yardım olarak ödenen miktarları herhalde hesaplıyor.\"

Buradan Öncüpınar Sınır Kapısı\'na geçen Bakan Tüfenkci, Öncüpınar Sınır Kapısı\'nın kapasitesinin genişletilerek yenileneceğini ifade ederek, \"Öncelikle Öncüpınar Sınır Kapısı\'nı modernize ediyoruz. Suriye’deki gelişmelere paralel olarak, Türkiye Suriye’deki ticaretin gelişmesini Kilis ve Gaziantep’teki ve Güneydoğu Anadolu’da Türkiye’deki işadamlarını daha rahat, ihracat yapmaları noktasında rantabl bir kapı haline getirmek istiyoruz\" diye konuştu.

Bakan Tüfenkci, Türkiye\'de yatırım yapanların mahçup olmayacağını belirterek, \"Kim ne derse desin, Türkiye ekonomisiyle oyunlar oynamaya çalışırsa çalışsın, biz Türk girişimcisine Türk insanına güveniyoruz. Türkiye’ye güvenerek, üretim yapan, hiçbir kimseyi de Türkiye, mahçup etmedi, bundan sonra da mahçup etmeyecek. Suriyeli kardeşlerimizi Türkiye’de misafir ederken, hem de biz orada güvenliği sağlayarak, hem oranın güvenliği sağladığımız bölgelerdeki alt yapıları, sağlamlaştırarak oluştururken, bir yandan da iki ülkenin bu bölgelerdeki ticaretinde canlanmasını istiyoruz” dedi.

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