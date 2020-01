Bakan Tüfenkci: Şeffafsanız, başınız dik yolunuza devam edersiniz

ANTALYA, (DHA)- GÜMRÜK ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, bakanlığı tarafından düzenlenen Stratejik Plan toplantısında şeffaflığın önemini vurgularken, “Şeffaf ve hesap verebilir olmalıyız. Eğer biz yaptığımız işlerin hesabını verebiliyor, şeffaflığı önceliyorsak her zaman başımız dik olarak yaptığımız işin gururuyla yolumuza devam ederiz\" dedi.

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, bakanlığın 2018-22 dönemini kapsayacak Stratejik Planı\'nı değerlendirmek üzere Antalya\'da yapılan toplantıda bakanlık yönetici ve personeli ile bir araya geldi. Bakan Tüfenkci burada yaptığı konuşmada, çağdaş kamu yönetimi anlayışının katılımcı, sonuca, çözüme ve eyleme odaklı bir çalışma anlayışı gerektirdiğini belirtti. Bakanlık çalışanlarından planın oluşmasına katkı vermelerini isteyen Bakan Tüfenkci, şöyle dedi:

“Sizler özellikle sahada gördüğünüz aksaklıkları veya düzeltilmesi gereken hususları burada arkadaşlarımızla paylaşarak, yeni dönem stratejimizin, misyon ve vizyonumuzun oluşmasına katkı sağlayacaksınız. Sizler sonuca odaklı çözümler üretmeli ve bu çözümlerle 80 milyon vatandaşımızın, ithalat ve ihracat yapan paydaşlarımızın, ihracatçımız ve üreticimizin lehine çalışacak bir vizyon ortaya koymalısınız.\"

Katılımcılığın ön planda olduğu, hesap verilebilen ve şeffaf bir kamu yönetiminin önemini vurgulayan Bakan Tüfenkci, yalnızca mali yönetimde değil, bütünüyle kamu yönetiminde kapsamlı düzenleme yapılmasının zorunlu hale geldiğini ifade etti.

İCRAATLAR KADAR YAPILANI ANLATMAK DA ÖNEMLİ

Günümüz yönetim anlayışında değişen şartlara bağlı olarak, \'kurumsal sorumluluk\' kavramının giderek daha fazla ön plana çıktığına işaret eden Bakan Tüfenkci, “Kıt kaynakların verimli kullanılması, saydamlığın ve hesap verilebilirliğin sağlanması için faaliyetlerin kamuoyu ile paylaşılması önem kazanmaktadır. Sizler yaptığınız faydalı işleri özellikle muhatap olduğunuz kesimlerle paylaşmalısınız. Yapılan icraatlar kadar yapılanı anlatmak da önemlidir\" dedi.

Bakan Tüfenkci, yeni yönetim anlayışı ile ortaya çıkan düzenlemelerden birisinin de kamuda stratejik plan hazırlama gereği olduğuna dikkat çekerek, stratejik planların kamu kurumlarının misyon, vizyon ve temel ilkelerini, hedeflerini, önceliklerini ortaya koyduğunu, köklü bir değişimi öngören stratejik yönetim anlayışının aracı olduğunu kaydetti.

İŞLEMLERDE YEKNESAKLIK ÖNEMLİ

Strateji planlamanın bir yandan kamu mali yönetimine etkinlik kazandırırken, diğer yandan kurumsal kültür ve kimliğin gelişimine ve güçlendirilmesine destek olduğuna işaret eden Bakan Tüfenkci, konuşmasını şöyle sürdürdü:

\"Özellikle gümrük idarelerinde yeknesaklığın sağlanması, her gümrük idaresinde aynı iş ve işlem süreçlerinin uygulanması, aynı stratejilerin belirlenmesi çok önemli. Farklı yöntemlerin uygulanması bakanlığımızın muhatapları tarafından farklı algılanmasına neden olmaktadır. O yüzden bütün uygulamalara tüm gümrük idarelerimizin aynı hassasiyeti göstermesi önemlidir. Şeffaf ve hesap verebilir olmalıyız. Eğer biz yaptığımız işlerin hesabını verebiliyor, şeffaflığı önceliyorsak her zaman başımız dik olarak yaptığımız işin gururuyla yolumuza devam ederiz.\"

HEDEFİMİZ İŞLEMLERİ HIZLANDIRMAK, MALİYETİ DÜŞÜRMEK

Türkiye\'yi dış politika öncelikleriyle uyumlu olarak, gümrük hizmetlerinin ve ticaretin en kolay ve güvenli yapıldığı, dünyanın sayılı ticaret merkezlerinden biri haline getirmeyi hedeflediklerini aktaran Bakan Tüfenkci, konuşmasına şöyle devam etti:

\"İhracata dayalı büyümeyi öngören bir ülkeyiz. Hedefimiz üretimi artırmak, ürettiğimizi satabilmek. Uluslararası rekabette öne çıkabilmek için gümrük iş ve işlemlerini hızlandırmak, maliyetleri düşürmek istiyoruz. Bunun için diğer bakanlıkları da içine alacak \'Tek pencere ve tek durak gibi projelerle\' işlemleri bürokrasi ayağında daha da hızlandırabiliriz. 2022\'ye kadarki temel hedefimiz ihracatın artırılması ve maliyetlerin düşürülmesi.\"

İYİ YÖNETİCİ TAKİP EDENDİR

Bakan Tüfenkci, ortaya konulan icraatlar kadar bunların denetlenmesinin de önemli olduğunu belirterek, “Bir yöneticinin en önemli vasfı sahaya hakim olmak ve yapılanı takip etmesidir. Takip edemediğiniz iş yapılmış iş değildir. İşin sonucundan emin olmanız lazım ki yeni kararlar alabilesiniz\" dedi.

