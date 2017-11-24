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Ekonomi

Bakan Tüfenkci: Nereden hangi aracın, eşyanın ne kadar zamanda geçtiğini biliyoruz (2)

HAMZABEYLİ SINIR KAPISI'NDA TEMEL ATMA TÖRENE KATILDI Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci ile TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, yeniden yapılacak olan Bulgaristan'a açılan Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda düzenlenen temel atma törenine katıldı

24 Kasım 2017 22:51

HAMZABEYLİ SINIR KAPISI\'NDA TEMEL ATMA TÖRENE KATILDI
Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci ile TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, yeniden yapılacak olan Bulgaristan\'a açılan Hamzabeyli Sınır Kapısı\'nda düzenlenen temel atma törenine katıldı. Programda Edirne Valisi Günay Özdemir, Ak Parti Edirne Milletvekili Rafet Sezen de yer aldı. TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, Hamzabeyli Sınır Kapısı\'nın yılda 250 bin araç, 250 bin TIR ve 1 milyondan fazla yolcuya hizmet verdiğini belirterek, \"Ancak gördük ki Hamzabeyli artık Trakya\'ya ve ülkemize yetmiyor. Türkiye\'nin kapıları artık dar geliyor. İşte bu yüzden sınır kapılarının kapasitelerini arttırmaya başladık. Önce Sarp\'tan başladık, Hamzabeyli ile devam ediyoruz\" diye konuştu.
GÜMRÜKLERE \'TEK DURAK\' SİSTEMİ GELİYOR
Bakan Tüfenkci ise yaptığı konuşmada, sınır kapılarında dünyaya örnek modellerle çalıştıklarını söyledi. Hamzabeyli Sınır Kapısı\'nın şu anda 64 dönüm arazi üzerine kurulu olduğunu söyleyen Tüfenkci, \"Hamzabeyli Sanır Kapısı\'nda şu anda 14 giriş çıkış peronumuz var. Bu rakamları iki katlayacağız, yeni sınır kapımızda 150 dönümde toplam 18 peronda hizmet verecek, X-Ray cihazlarını da birden 3\'e çıkaracağız. Bu kapımız Avrupa ile olan ticaretimiz açısından kilit rol oynayan tek durak sistemini de uygulayacağımız ilk kapı olacak. Dolayısıyla biz Kapıkule\'yi de tek durak formatına getireceğiz. Ama önce Hamzabeyli\'de bunu görmüş olacağız. Tek durak nedir? Yıllarca konuşuluyor ama, bir türlü uygulamaya geçmedi. İnşallah işte bu projeyle beraber Türkiye\'de Sarp ile beraber hizmete geçer\" dedi.
Tek durak sisteminde işlemlerin tek noktada yapıldığını anlatan Bakan Tüfenkci, sözlerini şöyle sürdürdü:
\"Bu sistemle arkadaşlar, işlemler tek noktada yapılacak. İş akış süreçlerinin uzun ve fazla olmasından kaynaklanan beklemelerin önüne geçilecek ve gümrük işlem süreçlerinin sadeleşmesiyle zaman ve maliyetten tasarruf sağlanmış olacak. Aracın hızlı plaka okuma sisteminden geçerek, araç geldiğinde diyelim, araç Türkiye\'den girdi, hızlı plaka okuma sisteminden geçerek, durmaksızın sahanın girişine müteakiben ağırlığı aynı yerde tartılacak, tartım bilgileri elektronik ortamda pasaport ve diğer tescil işlemlerini, muayene işlemlerini yapan personel aynı yerde duracak. O işlemleri hemen bitirip hızlı bir şekilde eğer ihbar yoksa, risk analizlerinden kırmızıya düşmemişse hızlı bir şekilde sahada işlemlerini tamamlayarak, gitmiş olacak. Böylelikle TIR ve araç geçişlerimiz çok daha hızlanmış olacak. Biliyorsunuz, Türkiye\'de 20 noktada artık sadece plaka okuma sistemi ile kapıda bekletmeden, muhafaza memurlarımız olmadan plaka okumayla geçiyor ve sahaya giriş yapmış oluyor. Biz buna tek durak sistemini de eklediğimizde, artık işlemlerimiz çok daha hızlı bir şekilde devam edecek. Esasında birileri son zamanlarda Türkiye ekonomisi kötüye gidiyor diye konuşuyor. Reelde, yani gerçekte bir karşılığı yok. 2016 yılının son aylarında da kötü senaryoları bekleyenler ne demişse aynı şeyi diyorlar\" diye konuştu.
Konuşmaların ardından Bakan Tüfenkci ve beraberindekiler, yeni Hamzabeyli Sınır Kapısı\'nın temelini attı. Bakan Tüfenkci daha sonra Edirne Ticaret Borsası ve Edirne Ticaret ve Sanayi Odası\'nı ziyaret ederek kentten ayrıldı.

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