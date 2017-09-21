Bakan Tüfenkci, Karkamış Gümrük Kapısı'nı inceledi

Eyyüp BURUN- Mustafa KANLI/KARKAMIŞ (Gaziantep), (DHA)- GÜMRÜK ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Suriye sınırındaki Karkamış’ta inşası devam eden yeni gümrük kapısında incelemede bulundu. Tüfenkci, “Kapı tamamlandığında günlük 300 aracın buradan Suriye’ye geçiş yapacağını düşünüyoruz” dedi.

Ahilik Haftası kapsamındaki kutlamalara katılmak için Gaziantep’e gelen Bakan Tüfenkci, ilk olarak Vali Ali Yerlikaya ve Ak Parti Milletvekili Nejat Koçer ile birlikte Suriye’ye sınır komşusu olan Karkamış ilçesini ziyaret etti. Tüfenkci, A grubu Gümrük Kapısı Statüsünü çıkartılan ve inşaatına 4 ay önce başlanan, Suriye’nin Halep kentine bağlı Cerablus ilçesine 1,5 kilometre mesafedeki Karkamış Gümrük Kapısı’nı gezdi. 10 milyon liraya mal olacak gümrük kapısıyla ilgili bilgi alan Bakan Tüfenkci, yeni kapının en geç 25 Ekim’de açılacağını söyledi. Bakan Tüfenkci, gümrük kapılarında iş ve işlemler ne kadar hızlandırılırsa Türkiye’nin de büyümesine o kadar katkı sağlanacağını belirterek şunları söyledi:

“Ekim ayında faaliyete geçerek başta Gaziantep ticaretine, ticareti olmak üzere bütün Türkiye’ye hizmet edecek. Biliyorsunuz özellikle ihracatı arttırmaya yönelik ve ihracatımızı büyütmeye yönelik ve büyümede de ihracata dayalı bir büyümeyi öngörüyoruz. Dolayısıyla gümrük işlemlerindeki ve kapılarımızdaki iş ve işlem süreçlerini ne kadar hızlandırırsak o kadar Türkiye’nin büyümesine kalkınmasına ticaretine katkı sunmuş oluruz. Çünkü biz biliyoruz ki kapılarda ve gümrüklerdeki her 1 saatin ticarete ciddi anlamda bir maliyeti var. Onun için dış ticarette iş ve işlemleri hızlandırarak ihracata pozitif anlamda katkı sunmak istiyoruz. Baktığımız zaman geçmişte Karkamış sınır kapımız B tipi sınır kapısıydı ve sadece yolcu geçişlerine açık bir kapımızdı. Ama daha sonra gelişmelerle beraber Karkamış’ımızı A sınıfı kapı haline getirdik ve günlük ortalama 100 aracın girip çıktığı kapı haline geldi. Amacımız bu ortalamayı 300’lere çıkartabilmek. Suriye’deki Fırat Kalkanı hareketiyle birlikte orada Cerablus’ta oluşan ve bir anlamıyla da Türkiye’nin destekleriyle hayatın yaşamın devam etmesi, oradaki ticaretin canlandırılması ve o ticaretin Türkiye ile entegre edilmesi, Karkamış sınır kapımızın önemini daha da arttırmaktadır.\"



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