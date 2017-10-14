Bakan Tüfenkci: Güneyimizdeki oyunları bozmak için her türlü gayreti gösteriyoruz

Mehmet GÜNEY/İZMİR, (DHA) - GÜMRÜK ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Türkiye\'nin bu coğrafyada güçlü olması gerektiğini ifade ederek, “Bu coğrafyada yaşamanın bir bedeli olduğunu görüyoruz. Hemen güneyimizde oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu oluşturmayı planlıyorlar. Biz bu oyunlara seyirci kalmıyoruz. O oyunları bozmak için her türlü gayreti gösteriyoruz\" dedi.

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Malatyalı İşadamları Derneği\'nin (MİAD) İzmir\'de bir otelde düzenlediği toplantıya katıldı. Malatyalı işadamları ve bazı milletvekillerinin de yer aldığı toplantıda konuşan Bakan Tüfenkci, Türkiye\'nin zor dönemlerden geçtiğini ifade ederek, “15 Temmuz gibi hain bir darbe girişimiyle karşı karşıya kaldık. Bu, millete karşı yapılan bir darbe girişimiydi. Milletin sağduyusu, birlik ve beraberliğiyle, sivil bir mücadeleyle bu hain darbe girişimini atlattık. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde kısa sürede ekonomiyi toparlayarak yolumuza devam ettik. Böyle bir saldırı ve akabinde yaşanan terör olaylarını ele aldığımızda herhangi bir ülke, bırakın 6 ayı, 6 yılda zor toparlanırdı. 2016\'da büyüme oranlarımızla, 2017\'de 7 civarında büyüme oranlarını yakalamış olacağız. Geçtiğimiz gün IMF büyüme rakamlarını revize etti. Göreceksiniz, 2018\'de de bu büyüme oranlarını yakalayacağız ve IMF bir kez daha büyüme rakamlarını revize etmek zorunda kalacak\" dedi.

Bakan Tüfenkci, bir yandan terörle mücadele ederken, diğer yandan daha fazla üretim yapmanın peşinde olduklarını vurgulayarak, “Biz üreteninin ve çalışanın yanındayız. Türkiye\'ye güvenip, üretim yapan kimseyi bu topraklar mahcup etmedi. Türkiye\'yi hak ettiği yere getireceğiz\" diye konuştu.

\'İZMİR, TÜRKİYE\'Yİ ŞAHA KALDIRACAK ŞEHİRLERDEN BİRİSİDİR\'

İzmir\'in Türkiye\'nin gözbebeği olduğunu, gelişime açık ve kalkınmanın lokomotifi bir şehir olduğunu belirten Bakan Tüfenkci, “İzmir, Türkiye\'nin batıya açılan kapılarından birisidir. İzmir, potansiyelini doğru kullandığında Türkiye\'yi şaha kaldıracak şehirlerden birisidir. Özellikle yatırım yapmak isteyen girişimcilere destek olmak, hem de ihracatta karşılaştıkları sorunları aşmak için vermiş olduğunuz desteklere devam edeceğiz. Eylül ayı ihracat rakamlarına baktığımızda yükselişin devam ettiğini gözlemleyebiliyoruz\" dedi.

\'SANAYİ ÜRETİMİMİZ YILLIK BAZDA YÜZDE 36 ARTTI\'

Özelikle ihracatta katma değerli ürünlerin teşvik edildiğini anlatan Bakan Tüfenkci, “Markalaşmanın ne kadar önemli olduğunu da hepimiz görüyoruz. İhracatta yeni pazarlara açılmamız gerekir. 2000\'li yılların başında yüzde 56 düzeyindeki düşük teknolojili ürünler, bu yıl yüzde 30 seviyelerine kadar geriledi. Reel sektördeki olumlu gelişmeler yaptıklarımızın ne kadar doğru olduğunu gösteriyor. Sanayi üretimimiz yıllık bazda yüzde 36 arttı. Sektörlerdeki güven endeksinin de arttığını görüyoruz. İstihdam seferberliğinde 2 milyon yeni istihdama ulaştık. Bunu sürdürülebilir hale getirmek gerekiyor. Her yıl 1 milyon insanımız iş gücüne katılıyor. Her yıl 1 milyon kişiye iş bulmamız lazım. Türkiye her yıl yüzde 5\'in üzerinde büyüme oranlarını yakalamamız lazım ki bu gençlerimize iş bulalım\" ifadelerini kullandı.

Bu coğrafyada yaşamanın bir bedelinin olduğunu gördüklerini belirten Bakan Tüfenkci, “Bu coğrafyada yaşamanın bir bedeli olduğunu görüyoruz. Hemen güneyimizde oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu oluşturmayı planlıyorlar. Biz bu oyunlara seyirci kalmıyoruz. O oyunları bozmak için her türlü gayreti gösteriyoruz. Türkiye\'nin istikrarını ve huzurunu devam ettirme noktasında her türlü şeyi yapıyoruz\" şeklinde konuştu.

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