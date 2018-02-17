Bakan Tüfenkci: Etnik gruba değil, teröre karşı operasyon yapıyoruz (2)

\'PİYASALARDA OLUMSUZ BİR HAVA YOK\'

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Malatya\'da Cumhuriyet, Atatürk ve Gazi mahallelerinin muhtarlıklarını ziyaret etti. Afrin\'de devam eden \'Zeytin Dalı Harekâtı\'nın başarıyla sürdüğünü kaydeden Bakan Tüfenkci, sabırla ve insani kaygıları ön plana çıkararak harekâtın yürütüldüğünü ifade etti. Bülent Tüfenkci, Afrin\'in Afrinlilere teslim edileceğini ve operasyonda sivillerin zarar görmemesi için azami dikkat gösterildiğini belirtti. Bazılarının sivil kayıplar yaşansın diye uğraştığına dikkat çeken Tüfenkci, tüm oynanmak istenen oyunlara rağmen Türkiye\'nin kendine yakışan tavırıyla operasyonunu sürdüreceğini aktardı.

Operasyonun etkisinin ekonomiye yansımasının birçok kişi tarafından sorulduğunu belirten Bakan Tüfenkci, şunları söyledi:

\"Bu operasyonların esasında 2018\'de bütçelemesini yapmıştık. Milli savunmaya ayrılan payı yüzde 40\'lara varan oranda yükseltmiştik. Şu ana kadar bütçenin dışında öngöremediğimiz önemli bir yük de getirmemiştir. Baktığımız zaman da piyasalarda olumsuz bir havanın olduğunu görmüyoruz. Dolayısıyla bir anlamda ekonomiye olumlu bir katkısının da olduğunu söyleyebiliriz göreceli olarak. Yine inşallah bu operasyonlar başarıyla bittiğinde, sınırımızın yanı başında terörün kontrol ettiği bir ticaretten, Türkiye\'yle ticaret, alışveriş yapan, ihtiyaçlarını gören bir bölgeyi de... Türkiye olarak bizler bu operasyonlar sonunda oradaki verimli toprakların Afrinliler tarafından kullanılmasıyla beraber olumlu yansıyacağını da düşünüyoruz.\"

Bülent Tüfenkci, dertlerinin ekonomik olmadığını, asıl hedeflerinin Türkiye\'nin güvenliği olduğunu sözlerine ekledi.

\'DÜNYA E-TİCARETE KAYIYOR\'

Bir gazetecinin Çin ziyaretindeki temaslarını sorması üzerine Bakan Tüfenkci, gittiği ülkenin güçlü bir ekonomiye sahip olduğunu anımsattı. Türkiye\'nin hem Avrupa hem de Asya ülkesi olması dolayısıyla kendisine göre Çin ile olan görüşmelerin daha da artırılması gerektiğini vurgulayan Tüfenkci, dünyanın e-ticarete kaydığı bir dönem içerisinde Çin\'de gerçekleştirilen Birinci Küresel Sınır Aşan E-Ticaret Konferansını\'nın önemli olduğunu anlattı.

Yapılan konferansta sunum gerçekleştirdiklerini aktaran Tüfenkci, \"E-ticarette güven damgasının sunumunu yaptık ve çok ilgi gördü. Dünya Ticaret ve Dünya Gümrük örgütleri özellikle bu sunumların Cenevre\'de de dünyanın 182 ülkenin katıldığı bir toplantıda sunulması talepleri oldu, bunu değerlendiriyoruz\" diye konuştu.

Bakan Tüfenkci, Türkiye\'den Çin\'e 2 milyar dolarlık ihracat, yaklaşık 22 milyar dolarlık ise ithalatın olduğunu belirterek, \"Bu 20 milyar dolarlık farkın kapatılması gerektiğini, onlar da 2018\'in Ekim ayı içerisinde ithalat EXPO fuarı düzenleyeceklerini, Türkiye\'nin de buna katılması gerektiğini belirttiler. Ekonomi Bakanlığı\'mızın çalışmasıyla güçlü bir şekilde oraya katılacağız. Çin\'in özellikle gümrüklerde Türkiye\'ye yaşatmış olduğu tarife dışı engelleri de konuştuk. Bununla ilgili teknik heyetlerin çalışma yapması kararını aldık. Nisan ayının başında arkadaşlarımız Çin\'e gidecekler\" diye konuştu.



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