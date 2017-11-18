Bakan Tüfenkci: Ekonomik operasyonlara geçit vermeyiz (2)

\'ATATÜRKÇÜYÜM\' DİYENLER DEMİRYOLLARINI İHMAL ETTİ

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Devlet Demiryolları 5\'inci Bölge Müdürlüğü tarafından yaptırılan Malatya Garı Yaya Altgeçiti\'nin açılış törenine katıldı. Törende konuşan Bakan Tüfenkci, Türkiye olarak bir yandan terör örgütleriyle mücadele ettiklerini diğer yandan ise yolları donattıklarını ifade etti. Bitme noktasında olan demir yollarını yeniden canlandırdıklarını dile getiren Tüfenkci şöyle konuştu:

\"Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün başlattığı Türkiye’yi baştan başa demir yoluyla donatma noktasında \'Atatürkçüyüm\' diye yola çıkanlar sonradan demir yollarını nasıl ihmal ettikleri, nasıl geri plana attıklarını, en iyi demir yolu çalışanları bilir. 1980’leri, 2000’li yılları bilir ve artık baktığımız zaman artık demir yolu bitmiş, yük ve enkaz olmuş devletin üzerine yük ‘biran önce kurtulalım’ mantığı maaşını ödeyemez duruma gelmiş bir kurumken bugün trilyonluk yatırımlara imza atan bir kurum haline geldi. Yük taşıma kapasitesine baktığımızda yolcu taşıma kapasitesine baktığımızda ve hızlı trenleriyle hızlandırılmış trenleriyle gerçekten demir yolunun bir atağa geçtiğini hep beraber görüyoruz.\"



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