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Politika

Bakan Tüfenkci: Ayrım yapmadan hizmet etmeyi şiar edindik

Taha AYHAN/MALATYA, (DHA) - GÜMRÜK ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, "İnsana hizmeti vazife olarak görüyoruz

13 Mayıs 2018 18:53

Taha AYHAN/MALATYA, (DHA) - GÜMRÜK ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, \"İnsana hizmeti vazife olarak görüyoruz. İnsanlarımız arasında ayrım yapmadan, bütününü kucaklayarak, hizmet etmeyi şiar edindik ve bu şiarımızı da sonuna kadar milletten aldığımız desteklerle sürdürmeye devam edeceğiz\" dedi.
Gümrük ve Ticaret Bakanı Tüfenkci, Malatya\'nın merkez Yeşilyurt ilçesinde, Hüseyin Doğan Dede\'nin ölümünün 35\'inci yıl dönümü nedeniyle düzenlenen anma törenine katıldı. Bakan Tüfenkci, tüm annelerin gününü kutlayarak, anne dualarıyla barışın, huzurun ve kardeşliğin temellerinin atıldığı dönemi hep beraber yaşama temennisinde bulundu. Hüseyin Doğan Dede\'nin bu topraklarda yetişmesinin, Malatya için şans olduğunu belirten Tüfenkci, \"Onun evlatlarının bu topraklarda yaşaması, onun neslinin bir kısmının bu topraklarda bulunması Malatya\'mız için esasında Türkiye için de bir şans. Çünkü onlar, babalarından aldıkları dersle hep kardeşlikten yana oldular. Hep hayır söylediler, hep milleti kaynaştıracak, ülkenin ve toprakların bütünlüğünü sağlayacak şekilde milletimize önderlik yaptılar\" diye konuştu. 
Bakan Tüfenkci, Malatya\'nın; sevginin, barışın, huzurun kenti olmasında bu topraklarda yetişen mürşid-i kamiller ve onların takipçilerinin büyük emeği ve katkısı olduğunu vurguladı.
Bakan Tüfenkci, \"Esas olan, gönüllerdeki dostlukları kurabilmek, gönüllere girebilmek. Gönüllere girerken de biz madem ki \'İnsanı yaşat ki devlet yaşatsın\' diyoruz, insana hizmeti de bir vazife olarak görüyoruz. Her bulunduğum alanda, her bulunduğumuz makamda insanlarımız arasında bir ayrım yapmadan bütünün kucaklayarak, hizmet etmeyi şiar edindik ve bu şiarımızı da sonuna kadar milletten aldığımız desteklerle sürdürmeye devam edeceğiz\" dedi. 

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