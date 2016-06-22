Bakan: Teröre destek veren belediye başkanı görevden alınacak, valiliğin teklifiyle atama yapılacak

Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, 'Belediyeler Yasası'yla seçilmiş belediye başkanının görevden alınmasına yönelik yasa değişikliğine ilişkin olarak, "Teröre destek verdiği tespit edilen belediye başkanı görevden alınacak. Onun yerine valiliğin teklifi üzerine İçişleri Bakanlığı tarafından atama yapılacak" diye konuştu. Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, yasal düzenlemenin "HDP’li belediyelerle ilgili olduğunu" söyleyerek, Erdoğan başkanlığında düzenlenen Bakanlar Kurulu toplantısı sonra İçişleri Bakanı ve Çevre ve Şehircilik Bakanı'nın değerlendirmeleri aktardı.

Abudülkadir Selvi'nin Hürriyet gazetesinin bugünkü (22 Haziran 2016) nüshasında yayımlanan 'İçişleri Bakanı ile ne konuştuk' başlıklı yazısı şöyle:

Meclis'te iktidar ve muhalefet kulisinin tam ortasında durduk.

Başbakan Binali Yıldırım kalabalık bir heyetle giriş yaptı.



Başbakan programlarına zamanında geliyor, bir sarkma ya da aksama olmasına izin vermiyor.



Randevularına titiz.



Binali Yıldırım kürsüye çıktı ve terörle mücadele konusunda önemli açıklamalar yaptı.



“Terörle mücadeleden sonra yapacağımız işler var. Teröre mali destek veren belediyelerin hesabını görmek. Devletten parayı alacaksın, bu paraları terör örgütüne aktaracaksın. Yemezler. En kısa sürede bunun hesabını soracağız” dedi.



Bu açıklamadan 24 saat önce Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın başkanlığında yapılan Bakanlar Kurulu’nda Genelkurmay Başkanı Org. Hulusi Akar ile MİT Müsteşarı Hakan Fidan, terörle mücadele konusunda kapsamlı sunum yaptılar.



Grup toplantısı bitti, İçişleri Bakanı Efkan Ala dışarı çıktı. Efkan Ala’yı yakaladık. Bir grup gazeteci sorduk; bakan cevapladı.

Kepçeyi veriyorsun gidip hendek kazıyor

Efkan Ala, bu ay içerisinde Meclis’e sunacakları, ‘Belediyeler Yasası’nın iki ayağı olduğunu belirtti.

1-) Türkiye’de belli düzeyde yatırım yapan işadamlarına vatandaşlık ve oturma izni verilmesiyle ilgili düzenlemeyi de getiriyoruz...

2-) Teröre destek verdiği tespit edilen belediyelerle ilgili yasal düzenleme de geliyor.

İçişleri Bakanı’ndan sözlerini biraz daha açmasını istedik.

“Burada aslolan belediyelerin elindeki iş imkânlarını icraat yerine başka amaçlarla kullanıyor olmaları. Vinci, kepçeyi veriyorsunuz, o gidiyor hendek kazıyor, barikat kuruyor. Oysa icraya yönelik kullansalar seçmeni de memnun edecekler, daha fazla destek bulacaklar. Nitekim 90’lı yıllarda bunun İstanbul Belediyesi’nde bir örneği var. O zaman icraya ağırlık verdiler, vatandaş da desteğini gösterdi. Hükümete baskı oluşturdu, hizmet daha fazlalaştı ve iktidara getirdi. Türkiye’yi yönetmek istiyorsan sandıktan çıkacaksın. Dağdan yönetici olunmaz. Demirel’in sözündeki gibi, sandıkta kalacak değiliz ya, sandıktan çıkacağız. Önemli olan sandıktan çıkmaktır, dağa çıkmak değil. Türkiye’yi yönetmek istiyorsan sandıktan çıkacaksın, dağdan yönetici olunmaz.”

Hizmet götürmeyenleri valilikler uyaracak

HDP’li belediyelerle ilgili yasal düzenlemeye son şekli Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın başkanlığında yapılan Bakanlar Kurulu’nda verildi. Genelkurmay Başkanı Org. Hulusi Akar ile MİT Müsteşarı Hakan Fidan da Bakanlar Kurulu toplantısına katılarak sunum yaptı. Türkiye, şehir savaşlarının ardından PKK ile kırsalda da mücadelesinin sürdürürken diğer yandan da terörün kaynaklarını kesmek üzere harekete geçti.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki ise yasal düzenlemenin iki ayağı olduğuna dikkat çekti.

1-) Hizmet götürmeyen belediyelerle ilgili valilik tarafından uyarıda bulunulacak. Makul bir süre verilecek. Ancak yapılan tespite göre yol, su gibi temel hizmetleri yapmamakta devam eden belediyelerin yerine o hizmet valilik tarafından yapılacak ancak bedeli İller Bankası’ndaki hesabından kesilecek.

2-) Teröre destek verdiği tespit edilen belediye başkanı görevden alınacak. Onun yerine valiliğin teklifi üzerine İçişleri Bakanlığı tarafından atama yapılacak.

Teker çukura gelir ama siz yola devam edersiniz

İçişleri Bakanı’nı bulunca Lice’de ne olduğunu sorduk.



“Terörle mücadele şehirde, kırsalda topyekûn sürüyor. Fotoğrafın bütününe bakmak lazım. Örneğin İstanbul’a gidiyorsunuz. Yola çıktınız. Aracın tekeri bir yerde çukura denk geldi. Bu olur. Ama siz yolunuza devam ediyorsunuz. Biz terörle mücadelede kararlılıkla yolumuza devam ediyoruz.”

Cumhurbaşkanı’nın başkanlığında yapılan Bakanlar Kurulu’nda Lice operasyonunun üzerinde duruluyor.

1-) PKK’nın önemli bir gelir kaynağı olan uyuşturucu ticaretine darbe vurulması hedefleniyor.

2-) Bomba yüklü araçların Şenyayla mevkisindeki kamplar da hazırlandığı belirlendi.

3-) Suriye’de kanton yönetimlerinin kurulmasının ardından Şenyayla mevkisindeki PKK kamplarının statüsünü yükselten örgüt, Lice’yi diğer şehirlere geçiş üssü olarak kullanıyor.

4-) Şenyayla mevkisinde PKK’nın içlerinde bomba uzmanı ve keskin nişancıların yer aldığı Dorsin, Şenyayla ve Lice grupları yer alıyor.