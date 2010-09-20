Bakan Taner Yıldız Bağdat yolunda ölümden döndü

T24 - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, Bağdat'ta, yol güzergahındaki patlamadan bir bomba robotunun uyarısıyla kurtuldu. Bakan Yıldız, yaşadığı o korkulu dakikaları Ankara'da gazetecilere anlattı.



15 metre kala ölümden döndü, burnu bile kanamadı.



Enerji Bakanı Taner Yıldız, 20 kişinin hayatını kaybettiği ve onlarca kişinin yaralandığı bombalı saldırıdan kıl payı kurtuldu.



Taner Yıldız, 5 ay önce Kayseri'de şehit cenazesine gitmiş yumruklu saldırıya uğramıştı. Yıldız'ın o saldırıda burnu kanamıştı.



1 gün önce de Irak petrolünü Türkiye üzerinden dünyaya ulaştıran Kerkük-Yumurtalık Boru Hattı'nın sözleşme töreni için gittiği Bağdat'ta bombalar patladı.



Art arda, tam da bakanın yol güzergahında.



Bakan yıldız, yaşadığı o korkulu dakikaları gazetecilere anlattı Ankara'da. Anlattıklarına bakılırsa, o gün daha başından belliydi aksiliklerin peşini bırakmayacağı Bağdat'ta.



Yıldız'ın ifadesiyle, gezi için kiralanan özel uçak, Bağdat'ta öğle saatlerine kadar devam eden kum fırtınası nedeniyle kente inemedi.



Ve kentin üzerinde 8 tur attı.



Sonunda Süleymaniye'ye iniş yapılmasına karar verilmişti ki, hava açıldı. Bakan Yıldız ve beraberindekiler Bağdat'a indi.



Ama aksilikler karada da devam etti.



Türk heyetine ait konvoy, Irak Petrol Bakanlığı'na doğru hareket etmişti ki, güzergah üzerinde bulunan bir bomba robotu uyardı.



Ve konvoy son anda yönünü değiştirip patlamadan kurtuldu.



Bombaların gölgesinde de olsa, boru hattı sözleşmesi, yapılan anlaşmayla 15 yıllığına uzatıldı.



Buna göre Türkiye hattan yılda 450 milyon dolarlık gelir elde edecek.





