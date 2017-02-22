Bakan: Sürmene’deki yangın Katar Emiri’yle alakalı değil, lodos kaynaklı

Yeşili ve doğal güzellikleriyle ünlü Artvin'de 2002 yılından bugüne kadar 581 hektar ormanlık alanda madencilik izni verildiğini belirten Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, kış gününde Trabzon Sürmene’de çıkan yangınla ilgili olarak "Katar Emiri’nin gelmesiyle alakası yok. Tüm mevsimlerde yangın çıkabilir" dedi. Lodos nedeniyle nem oranının düştüğünü, yangının kontrol altına alınmasının güçleştiğini belirten Eroğlu, Çamburnu’nda daha önce açık maden işletmesi olan alanlara katı atık bertaraf tesisi için izin verildiğini de bildirdi.

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Cumhuriyet'ten Musatafa Çakır'ın haberine göre, son dönemde Cengiz Holding’in bakır madeni ile gündeme gelen Artvin’de AKP döneminde ne kadar ormanlık sahanın madenler için verildiği ortaya çıktı. Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, Artvin’de 18 Kasım 2002 ile 31 Aralık 2016 tarihleri arasında madencilik için zorunlu, tesis, yol, su, enerji, haberleşme, depolama ve altyapı tesisleri için toplam 581.83 hektar orman alanında izin verildiğini açıkladı.

"Piknikçilerin ateşi"

Trabzon’un Sürmene ilçesi Çamburnu mevkiinde geçen ocak ayında çıkan yangın uzun bir süre ülke gündeminde kalmıştı. Karadeniz’de üstelik ocak ayında yangın çıkması ve bu yangının da Katar Emiri’nin bölgeyi helikopterle incelemesinin hemen ardından yaşanması çok tartışılmıştı. Orman ve Su İşleri Bakanı Eroğlu yangınla ilgili milletvekillerden gelen çok sayıda soru önergesine yanıt verdi.

Yangının Katar Emiri’nin Trabzon’a gelmesiyle ilgisi olmadığını belirten Eroğlu, “Orman yangınlarında önemli olan meteorolojik faktörlerdir ve tüm mevsimlerde yangın çıkabilir” dedi.

Yangının neden kısa sürede söndürülemediği konusunda da Eroğlu, “Yangının meydana geldiği gün kuvvetli lodos sebebiyle nem oranı düşmüş ve kontrol altına alınması güçleşmiştir” savunmasını yaptı. Yangının piknikçilerin söndürmeden bıraktıkları ateş sebebiyle çıktığını belirten Eroğlu, faillerin araştırıldığını bildirdi. Eroğlu, yanan orman alanlarının hiçbir şekilde imara, yapılaşmaya açılamadığını, aynı yıl içerisinde de ağaçlandırıldığını kaydetti.

90 orman yangını

Eroğlu, son 4 yılda kasımnisan aylarını kapsayan dönemde Trabzon Orman Bölge Müdürlüğü’nde 90 orman yangını meydana geldiğini, 525.27 hektar orman alanının zarar gördüğüne dikkat çekti. Eroğlu, geçmiş yıllarda meydana gelen orman yangınları incelendiğinde, Karadeniz Bölgesi’nde orman yangınlarının kış mevsimi içerisinde meydana gelmesinin olağanüstü bir durum olmadığının görüleceğini bildirdi. Eroğlu, aynı bölgede 4 yılda tüm yılı kapsayan dönemde (ocak-aralık) 121 adet orman yangını meydana geldiğini, 662 hektar orman alanının zarar gördüğünü kaydetti.

Bakanlık, sarıçamların denize kadar indiği dünyadaki iki noktadan birisi olarak gösterilen Çamburnu’nun arkasındaki eski maden ocaklarının çöp deposu yapıldığını da kabul etti. Bakan, Çamburnu Mahallesi Kutlular Mevkii’nde Karadeniz Bakır İşletmeleri tarafından önceki yıllarda açık maden işletmesi olarak işletilen sahanın daha önceden açık maden işletmesi olması nedeniyle katı atık bertaraf tesisi olarak değerlendirilmesine bakanlık olarak 2006 yılında olur verdiklerini bildirdi.