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Bakan Suat Kılıç Zonguldak'ta protestolarla karşılandı

Gençlik ve Spor Bakanı Suat Kılıç'ı protesto eden gençler, polisler tarafından ağızları kapatıldı ve gençler yere yatırıldı

12 Ekim 2013 21:34

 

Gençlik ve Spor Bakanı Suat Kılıç, Zonguldak'ta protesto edildi. Kılıç, Alaplı Belediyesi'ni ziyaretinden sonra Ereğli İlçesi'ndeki tersaneler bölgesinde inceleme yaptı. Bakan Kılıç, daha sonra Zonguldak'a geçerek Valiliği ziyaret etti.

Valilik önünde polis tören mangasını selamlayan Bakan Kılıç, kendisini karşılayan protokol üyeleriyle tokalaştı.  Vali Ali Kaban'ı ziyaretinde kentin sorunları hakkında bilgi alan Bakan Kılıç, Valilik'ten çıktığı sırada Türkiye Gençlik Birliği üyesi 3 gencin protestosuyla karşılaştı.

"Mustafa Kemal'in askerleriyiz' ve ' Atatürk gençliği görev başında' sloganı atan Tolga T., Murat K. ve Oğulcan B.'ye polis müdahale etti. Polislerin, ağızlarını elleriyle kapatarak yere yatırdığı gençler, daha sonra cadde üzerindeki işhanına götürüldü. Bakan Kılıç'ın, aracına binerek Valilik'ten ayrılmasının ardından gözaltına alınan 3 genç, ekip aracıyla karakola götürüldü.

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