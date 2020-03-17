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Bakan söz verdi, okullar açıldığında ilk teneffüs 40 dakika olacak

"Çocuklar evde sıkıldığınızı, okulu özlediğinizi biliyorum..."

17 Mart 2020 17:46

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yeni tip Koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirleri kapsamında okulların tatil edilmesine ilişkin açıklama yaparken, "Evde sıkıldığınızı, okulu özlediğinizi biliyorum. Buradan söz olsun, okula döndüğümüz ilk günün ilk teneffüsünü, o güne özel olarak 40 dakika yapacağız" dedi.

Haftaya başlayacak uzaktan eğitimde ilk dersi verecek olan Selçuk, Twitter hesabından öğrencilere mesaj verirken, şu ifadeleri kullandı:

"Çocuklar evde sıkıldığınızı, okulu özlediğinizi biliyorum. Buradan söz olsun, okula döndüğümüz ilk günün ilk teneffüsünü, o güne özel olarak 40 dakika yapacağız."

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