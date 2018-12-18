Bakan Soylu'ya, Kılıçdaroğlu'na 'hakaret' suçundan 10 bin TL tazminat cezası (2)

DURUŞMAYA AVUKATLAR KATILDI

Ankara 21\'inci Asliye Hukuk Mahkemesi\'nde görülen duruşmaya İçişleri Bakanı Süleyman Soylu\'nun avukatı Uğur Kızılca ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu\'nun avukatı Nihal Cengiz katıldı. Kılıçdaroğlu\'nun avukatı Cengiz, Soylu\'nun 12 Aralık 2017\'de katıldığı bir televizyon kanalında, müvekkili ile ilgi Man Adası belgeleri hakkında, \"Cumhurbaşkanımızı ve yakınlarının Man Adası’nda veya herhangi bir adada parasının olduğunu ispat etmezse şerefsizdir ve alçaktır\", açıklamasının devamında, \"Edepsiz, çirkef, sahtekar, düzenbaz, yalancı, şerefsiz, alçak\" gibi sözleri sarf ederek, eleştiri sınırlarını aştığını, müvekkiline açıkça hakaret, iftira ve tehdit eylemlerini gerçekleştirdiğini ileri sürdü. Avukat Cengiz, davanın kabulü ile sanığın 100 bin liralık manevi tazminat ödemeye mahkum edilmesini talep etti.

Soylu\'nun avukatı Uğur Kızılca ise daha önceki savunmaların tekrarladıklarını ve davanın reddine karar verilmesini istedi.

Savunmaların ardından kararı açıklayan mahkeme, davanın kısmen kabulüne karar vererek, Bakan Soylu\'yu, Kılıçdaroğlu\'na 10 bin TL manevi tazminat cezası ödemeye mahkum etti.



Haber: Özkan ARSLAN/ANKARA, (DHA)

