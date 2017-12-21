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Bakan Soylu'ya bir çift kangal yavrusu gönderildi

İrfan ÖZŞEKER/SİVAS, (DHA)- SİVAS'ta yetiştirilen bir çift safkan Kangal cinsi köpek yavrusu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya gönderildi

21 Aralık 2017 17:00

İrfan ÖZŞEKER/SİVAS, (DHA)- SİVAS\'ta yetiştirilen bir çift safkan Kangal cinsi köpek yavrusu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu\'ya gönderildi.
10 Aralık\'ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile birlikte Sivas\'a gelerek bir takım temaslarda bulunan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, ziyaretler kapsamında gittiği Sivas Valiliğinde Kangal köpekleriyle yakından ilgilendiğini anlattı. Kangal Köpeği Irkını Yaşatma, Koruma ve Üretme Merkezinden temin edilen bir çift Kangal köpeği yavrusu Bakan Soylu\'ya gönderildi. Merkez sorumlusu Hüseyin Yıldız tarafından yetiştirilen ve \'Asya Kız\' ile \'Duman\' isimleri verilen 52 günlük Kangal köpekleri, İçişleri Bakanlığı konutundaki yerlerini aldı.
\'BENİ MUTLU ETTİ\'
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu\'nun Kangal köpeklerine gösterdiği ilgiden dolayı mutlu olduğunu ifade eden Hüseyin Yıldız şöyle konuştu:
\"Çiftliğimizin en safkan köpeklerinden \'Gölge Kız\' ve \'Kral\'ın yavrularını bakanımıza gönderiyoruz. Kangal köpeğimiz bizim bir marka değerimiz, milli bir idealimizdir. Kangal, dünyaya mal olmuş, kendini anlattırmış ve anlattırdığı şeyle ilişkin bütün yapı itibariyle kendini destekletmiş bir ırk türüdür. Sivas menşeli bir türdür. Kangal köpeği bir Anadolu aslanıdır. Elbette aslanlık yapısını karakteristik özelliklerinden almaktadır. Yapı, karakteristik özelliği, yaşayış tarzı ve yaşadığı ortam. Zor şartların hayvanıdır. Zoru sever, çetin şartlara dayanıklıdır, güçlüdür, zekidir, hisleri kuvvetlidir. Yavru kangal köpeklerimizin bakanımıza hayırlı olmasını temenni ediyorum.\"

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