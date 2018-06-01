BAKAN SOYLU'DAN UYUŞTURUCU İLE MÜCADELE AÇIKLAMASI

* İçişleri Bakanı Süleyman Soylu,

“2016 ile 2017 arasında yakaladığımız ectasy tablet miktarı yüzde 127 oranında arttı. Captagonda yüzde 103, yakaladığımız esrar yüzde 217 oranında arttı.

\"Sadece İstanbul\'da uyuşturucu ile mücadele kapsamında bu yılın ilk 5 ayında 15 binin üzerinde operasyon yaptık\"

Haber: Gülseli KENARLI- Kamera: Güven USTA / İstanbul DHA

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İstanbul İmam Hatip Okulları, 3. İslam İlimleri Olimpiyatları ödül törenine katıldı. Cemal Reşit Rey Konser Salonu\'nda düzenlenen törende konuşan Bakan Soylu, “İlmi tek başına değil, ahlakla birlikte temin etmek önemlidir. İlim, ahlâktan yoksun olursa insanlara zarar veren bir canavar haline dönüşür. Örnek mi, hay hay. Kimya.. Ne güzel bir bilim dalı değil mi? İnsanlara ilaç yapıyor, hayatımızın alanında kimyadan istifade ediyoruz. Ama kalp ilacı yapılan kimyasallarla birileri, Avrupa\'daki laboratuvarda ölümcül sentetik uyuşturucular imal ediyor. Bunları terör örgütleri eliyle satıyorlar, hem gençleri zehirliyorlar, hem teröre finansman sağlıyorlar hem de aslında ülkemizde yaralar açabiliyorlar. 2016 ile 2017 arasında yakaladığımız ectasy tablet miktarı yüzde 127 oranında arttı. Captagonda yüzde 103, yakaladığımız esrar yüzde 217 oranında arttı. Sadece İstanbul\'da uyuşturucu ile mücadele kapsamında bu yılın ilk 5 ayında 15 binin üzerinde operasyon yaptık. 2016\'da İstanbul\'da yaklaşık 489 kilo eroin yakalandı. Sadece İstanbul\'da 2017\'de bin 561 kilo yakaladık. Bunları anlatmaktaki muradım şudur; hem sizleri ikaz etmek, hem de ahlak olmadan ilim olursa ne olacağına dair küçük bir örneği size verebilmektir\" dedi.

“BİZ NİYE MARMARAY\'I YAPTIK?\"

Bakan Soylu, salonda bulunan öğrencilere hitaben, “Şimdi size, sizin üzerinize oynanan bir Türkiye bırakmamak için gayret gösteriyoruz. Gençlerimizi hedef almasınlar, onları uyuşturucuyla beraber, terörizmle, anarşizmle devreden çıkarmasınlar diye gayret gösteriyoruz. Biz niye Marmaray\'ı yaptık? Ne zannediyorsunuz yani? Biz niye Avrasya\'yı yaptık? Sadece batıdan doğuya yani Avrupa\'dan Asya\'ya geçmek için mi? Eğer böyle zannediyorsanız elbette ki doğrudur ama eksiktir. Biz şunun için yaptık; ecdadımız 200 yıl önce Don ve Volga arasında, 250-300 yıl önce Süveyş Kanalı\'nda benzerlerini yapmak istedi. Yaptırmadılar. Birisini Büyük Britanya, birisini Rusya İmparatorluğu… Şimdi bize yıllarca, bizim çocukluğumuzda hep şöyle söyledi öğretmenlerimiz, \'makus tarihimizi yenemeyiz\' dediler. Allah\'ımıza şükürler olsun biz yendik. Biz \'yapamazsınız\' diyenlere, \'biz beceririz, biz gerçekleştirebiliriz\' diyerek yaptık\" şeklinde konuştu.

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