BAKAN SOYLU'DAN TATİLCİLERE 'BAYRAM DÖNÜŞÜ' UYARISI 

*İçişleri Bakanı Süleyman Soylu,

\"Bütün vatandaşlarımızdan istirhamımız, ricamız dönüşte mümkün olduğunca dönüşü yayarak getirsinler. Perşembeden, Cumadan yola girsinler\"

Haber- Kamera: Enver ALAS - Alper KORKMAZ / İSTANBUL,DHA

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, bayram tatili dönüşü için sürücülere, \"Dönüş yoğunluğu çok daha fazla olacak\" uyarısında bulunarak, \"Dönüşler maalesef bir iki güne sıkışıyor. Yoğunluk çok dafa fazla olacak. Bütün vatandaşlarımızdan istirhamımız, ricamız dönüşte mümkün olduğunca dönüşü yayarak getirsinler. Perşembeden, Cumadan yola girsinler\" diye konuştu.

İçişleri Bakanı Soylu, Gaziosmanpaşa AK Parti İlçe Başkanlığı\'nda düzenlenen bayramlaşma programına katıldı. Burada bir konuşma yapan Süleyman Soylu, yerel seçimlerde başta Gaziosmanpaşa ve İstanbul\'da rekor oy almak için çalışacaklarını, alınacak sonuçların ise ülkeye yapılacak hizmetlerde kendilerine çok daha fazla güç ve kuvvet vereceğini, moral sağlayacağını söyledi.

9 günlük Kurban Bayramı tatili nedeniyle başta İstanbul olmak üzere büyük şehirlerde yaşayanların memleketlerine ve tatil merkezlerine gittiğini aktaran Bakan Soylu, otoyollarda polis ve jandarma ekipleri tarafından alınan trafik tedbirlerine dikkati çekti.

TRAFİKTE \'KIRMIZI DÜDÜK KAMPANYASI\'

İçişleri Bakanlığı\'nca trafik kazalarının azaltılması ve farkındalık oluşturmak amacıyla hayata geçirilen \'kırmızı düdük\' kampanyasına değinen Soylu, araç kullanan anne-babaları, düdük çalarak uyarmaları nedeniyle çocuklara da \'trafik polisi\' görevi verdiklerini aktardı.

\"ÇOCUKLARIMIZ GÖREVLERİNİ DEVRALMIŞ\"

Soylu, \"Özellikle tatilin ilk günleri olan cumartesi ve pazar günü 12 ayrı vilayete ve 12 ayrı yol güzergahına gittim. Oradaki trafik denetimlerine katıldım. Gördüm ki çocuklarımız görevlerini devralmışlar. Annelerini ve babalarını uyarıyorlar. Sadece oradan değil aynı zamanda sosyal medyadan da uyarıyorlar. Kırmızı düdük kampanyamızın dört ana unsuru var; birincisi aracında kemer takmayan anne ve babaya uyarı, ikincisi hız yapan anne ve babaya uyarı, üçüncüsü araba kullanırken cep telefonu kullananlara uyarı sonuncusu ise arabada sigara içen ebeveynlere uyarı. Bu dördünü yerine getirdikmi bilesiniz ki trafik kazalarında düşüş olacaktır\" dedi.

\"DÖNÜŞ YOĞUNLUĞU ÇOK DAHA FAZLA OLACAK\"

Süleyman Soylu, bayram tatiline gidişte ilk dört günde ne kadar trafik kazası olduğu, bu kazalarda kaç kişinin hayatını kaybettiği ve kaç kişinin yaralandığına ilişkin rakamların kamuoyuyla paylaşılacağını açıkladı.

Bayram tatili dönüşlerine ilişkin sürücülere önemli uyarılarda bulunan Bakan Soylu, şunları söyledi:

\"Dönüşler maalesef bir iki güne sıkışıyor. Yoğunluk çok dafa fazla olacak. Bütün vatandaşlarımızdan istirhamımız, ricamız dönüşte mümkün olduğunca dönüşü yayarak getirsinler. Perşembeden, cumadan yola girsinler. Perşembe, cuma, cumartesi ve pazar gelirsek, pazar günkü o yoğunluk içerisinde Allah muhafaza kaza riskinin olabileceği bir yoğunluk içerisinde bir şekilde olmayız düşüncesi içerisindeyiz. Çocuklarımıza güveniyoruz. Onlar bu kırmızı düdük kampanyasıyla hem ebeveynlerini hem büyüklerini bir ihlal yapıyorlarsa uyaracaklar. Bakan Soylu, konuşmasının ardından teşkilat mensuplarıyla tek tek bayramlaştı.

Görüntü Dökümü

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-Bakan Soylu\'nun Gaziosmanpaşa programı

-Soylu\'nun konuşması

-Soylu\'nun bayramlaşması

-Genel ve detaylar