T24 LogoT24 Logo
Gündem

Bakan Soylu'dan cam filmi tartışmasına ilişkin açıklama: Cumhurbaşkanımızın uyarısı üzerine...

"Yeni yönetmelik çıkana kadar ceza kesilmeyecek"

26 Kasım 2017 17:37

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu cam filmi tartışmasıyla ilgili son sözü söyledi. Soylu, "Yeni yönetmelik çıkana kadar ceza kesilmeyecek" dedi.

AKP'de önceki gün yapılan MKYK toplantısında, hükümetin gündemindeki tüm konular masaya yatırıldı. Toplantıda İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, araçlardaki 'cam filmi' tartışmalarına yanıt verdi.

Hürriyet'ten Nuray Babacan'ın haberine göre; Bakan Soylu, “Bu konuda biri İçişleri Bakanlığı’nı, diğeri Sanayi Bakanlığı’nı ilgilendiren iki ayrı yönetmelik var. Biri cam filmin kullanımını, diğeri üretimini ilgilendiriyor. Şimdi iki bakanlık olarak, bu yönetmelikleri birbirine uyumlu hale getiriyoruz. Normalde zaten ceza kesiliyordu. Cumhurbaşkanımızın uyarısı üzerine, yeni düzenleme yapılana kadar ceza kesilmesini durdurduk. Yeni yönetmelik çıkana kadar ceza kesilmeyecek” dedi.

 

ETİKETLER

içişleri bakanıbakansoylusüleymancam filmiceza kesilmeyecekcumhurbaşkanı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Canlı yayında sessizlik anları; "İstanbul'a 1 yıl lale ekmezseniz bütün...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Basketbolun en büyük efsanelerinden Kobe Bryant helikopter kazasında öldü...

AKP'li Kurtulmuş bakanların resmî deprem toplantısında konuştu, Elazığ Valisi'nin sandalyesi...

Bakan Soylu HDP yardımını neden geri çevirdiklerini açıkladı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24