Bakan Soylu: Yaylalardaki kaçak yapılar yıkılacak

Fatih TURAN-Osman ŞİŞKO/AKÇAABAT(Trabzon), (DHA)- İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, yaylalardaki kaçak yapılaşmaya ilişkin öz eleştiride bulunurken, “Yayla\' dediğimiz açık arazidir. Kendimize ait yeni işler icat etmeye başladık. Bunlarla ilgili tüm tespitler yapıldı. 1 Ocak 2017 tarihinden itibaren yapılan yapılar yıkılacak hiç kimse kusura bakmasın. Burayı geçmişten aldığımız emaneti kirleterek geleceğe bırakamayız. Kimse kusura bakmasın bunlar tek tek yıkılacaktır” dedi.

Sabah saatlerinde kente gelen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Akçaabat ilçesinde düzenlenen Batı ilçeleri muhtarları toplantısında katıldı. Basına kapalı toplantıda Bakan Soylu, Düzköy, Akçaabat, Çarşıbaşı, Vakfıkebir, Beşikdüzü, Tonya ve Şalpazarı ilçelerinin muhtarlarının sorunlarını dinledi. Bakan Soylu burada cep telefonuyla terörle mücadele çalışmalarına ilşkin bir süre Başbakan Binali Yıldırım\'la konuştu.

\"KAÇAK YAPILAR YIKILACAK\"

Toplantı ardından Bakan Soylu Yıldızlı Mahallesi’nde yapımı tamamlanan otelin açılış törenine katıldı. Bakan Soylu burada yaptığı konuşmasında yaylalarda tek tek tespit edilen kaçak yapılaşmaların yıkılacağını duyurdu. Yayladaki kaçak yapılaşmaya ilişkin değerlendirme yaparak kendisini de bu konuda sorumlu tutan Bakan Soylu, şöyle dedi:

“Bu yıl turizmde ciddi gelişmeler yaşadı. Bu yıl gecelememiz yüzde 45 artı. Gelen insan sayımız da yüzde 35 arttı. Büyük bir travmadan geçmemize rağmen hemen kendimize geldik ve hedeflerimize adıma adım gitmeye başladık. Muhtarların dinledik. Sorumluluğumuzu yerine getirmeye çalışıyoruz. Bakın hiç de iyi olmayan bir rakam vereceğim. Bu da aslında İçişleri Bakanlığı’nı da iyi yapamadım anlamına gelir. Bu sene 1 Ocak 2017’den itibaren bizim yaylalarımızda kaçak bin 750’nin üzerinde yapı yapıldı. Ya bu normal bir şey değil. Vallahi değil. Bunu tek tek tespit ettirdik. Yaylalarımız bize bırakılan miraslardır. Burada 4, 4.5 katlı hangar gibi bir yapıyla karşılaşılacak. Bu doğru bir şey değil. Bütün bildiklerimizi unutmaya başladık. Evet, zenginleşiyoruz ama bunu doğru bir istikamette yönetmemiz gerekir. Paramızı da çar-çur etmememiz lazım. İşin doğrusu budur.\"

\"KENDİ KENDİME KABAHAT BULDUM\"

Terörle mücadele ile uğraşırken yaylalardaki kaçak yapılaşmanın bakanlıkları tarafından ihmal edildiğini de kaydeden Bakan Soylu şöyle konuştu:

İnsanların buradan gittiği zaman yaylarda da bu estetiği görebilmelidir. Biz şikayetlenme mekanizması değiliz. Doğrudur. Biz çözüm mekanizmasıyız. Ama bir gecede orada bir katlı ertesi gece de 2 katlı binayı dikiyor, kendi olmayan arazisini başkasına satıyor. Bir de yaylanın kendi otantiğine aykırı olmayan bir şekilde etrafını tel örgüyle çeviriyor. Yayla dediğimiz açık arazidir. Kendimize ait yeni işler icat etmeye başladık. Bunlarla ilgili tüm tespitler yapıldı. 1 Ocak 2017 tarihinden itibaren yapılan yapılar yıkılacak hiç kimse kusura bakmasın. Biz burayı geçmişten aldığımız emaneti kirleterek geleceğe bırakamayız. Kimse kusa bakmasın bunlar tek tek yıkılacaktır. Bundan sonra da buralarda bir planlama yapılmadıktan sonra da ki onun için de çaba sarf ediyoruz. Çok güzel yapılsın, destinasyonumuz genişlesin, gelişsin. Bu bin 750 rakamını aldım. İnanın ben kendimi sorgulamaya başladım. Demek ki biz terörle uğraşırken başka işleri biraz ihmal etmişiz. Kendi kendime kabahat buldum.”

KURDELEYİ KESEMEDİ

Konuşma sonrası otelin açılış için hazırlanan kurdele işletme sahibinin annesi Azize Özat, Bakan Soylu ve protokolü beklemeden elindeki makasla kurdeleyi kesti. Heyecanlandığı için kurdeleyi kesen kadına dönen Bakan Soylu ‘Olsun hayırlı olsun’ dedi. Daha sonra kurdelenin kalan kısmı protokol tarafından kesilerek otelin açılışı yapıldı.



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