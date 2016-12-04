Bakan Soylu: Terörle mücadele kavramını kullanmıyorum, çünkü...

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 'terörle mücadele' kavramını kullanmadığını belirterek, "Terörün tasfiye edileceği bir dönemin içerisindeyiz. ​Devletin en tepesinden bu konuyla ilgilenen eksi 30 derecede nöbet tutan, sınırlarımızın namusunu koruyan evlatlarımıza kadar hepimiz aynı kararlılık içerisindeyiz" dedi.

"Terörün tasfiye edileceği bir dönem"



Diyarbakır Valiliği'nde düzenlenen toplantının ardından açıklama yapan Bakan Soylu, "Özellikle terörle mücadele kavramını kullanmıyorum. Terörün tasfiye edileceği bir dönemin içerisindeyiz. Terörün tasfiye edileceği devletin en tepesinden bu konuyla ilgilenen eksi 30 derecede nöbet tutan sınırlarımızın namusunu koruyan evlatlarımıza kadar hepimiz aynı kararlılık içerisindeyiz." dedi. Soylu, şunları söyledi:

"Biz biliyoruz ki terörün tasfiyesi, insanlarımızın birbirine muhabbetle birbirine daha fazla sarılmasıdır. Onun için bu konudaki gerekli bütün gayreti, kararlığı ve iradeyi ortaya koyacağız. Terörün tasfiyesi, bize emanet edilen, bu coğrafyada varlığıyla bizi şereflendiren Hazreti Süleyman Camisi, Ulu Cami ve bu güzel şehrin inancımıza, değerlerimize, kültürümüze ve tüm zenginliklerimize göre bize bırakılan bütün emanetleri doyasıya yaşamaktır. Bunu sağlayacağız. Bu konuda siyasi, devlet, millet kararlılığımız vardır. Bunu da görüyoruz. Bunun numunelerini de gün geçtikçe çok daha güzel bir şekilde alıyor ve ona göre adımlarımızı atıyoruz."

"Büyük bir heyecan içerisindeyiz"



Başbakan Yıldırım'ın gerek Sur gerekse diğer bölgelerin yeniden inşa ve imarı için ortaya koyduğu değerlendirmelerin bunun en önemli bir parçası olduğunu kaydeden Soylu, “tüm bölgelerde terör örgütünün tarumar ettiği anlayışı yeniden ayağa kaldırmak için 10 milyar liralık yatırım taahhüdün en önemli kararlılıkları olduğunu” söyledi.



Soylu, şöyle konuştu:

"Bir taraftan terörle mücadele ederek terörü tasfiye edeceğiz, diğer taraftan da cazibe merkezleri oluşturarak 5 ayrı bölgenin içerisindeki iller ve bunlarla oluşturacağımız süreç ile her huzurla geçen günün katmer katmer burada ekonomiyi canlandıracağını ve işsizliği ortadan kaldıracağını gördüğümüz bir süreç olarak devam edecektir. Fabrikaların yapımında kullanılan teşvikler, yani sıfır faiz ve vergilerle ilgili teşvikler, buradaki cazibe merkezlerini çok önemli bir noktaya taşımaktadır. Bütün bunlar, Türkiye'nin temel hedeflerine varabilmek için bizi oyalamak isteyenlere karşı topyekun bir millet cevabıdır. Sabah indiğimiz Diyarbakır Havalimanı bütün hizmetleri ve gelişimi ile ekonomik kalkınmayı geliştirecek 5 milyon yolcu kapasitesi anlayışıyla bizim vizyonumuzun karşılığıdır. Bugün 1 milyon 700 bin yolcu kapasiteli bir havalimanı bize yetmiyor. Hedefimiz 5 milyonluk anlayışı bir şekilde milletimizle buluşturmaktır. Attığımız bütün adımlarla hükümetimizin bu anlayış içerisindedir. Silvan Barajı'ndan atacağımız bütün ekonomik yatırımlar ve organize sanayi bölgeleri için büyük bir heyecan içerisindeyiz."

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