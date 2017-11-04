Bakan Soylu: Teröristler tarihi bir cevap aldı (2)

OTEL AÇILIŞI YAPTI

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Trabzon\'un bazı ilçelerindeki muhtarlara yaptığı toplantının ardından kenttin Tabakhane mevkiinde yapımı tamamlanan Yol-İş Holiday Otel\'in açılış törenine katıldı. Açılış öncesi konuşan Bakan Soylu, terörle mücadeleye ilişkin mesajlar verdi. Terörle mücadele konusunda çok üstün bir noktaya gelindiğine dikkat çeken Bakan Soylu, şunları söyledi:

\"Büyük bir mücadele veriliyor. Bu mücadelede çok üstün bir noktaya geldiğimizi söylemek isterim. Sıkıştıkları yerler artık sınırlar. Teröristleri bizim evlatlarımız etkisiz hale getirdiler. Nasıl bir mücadele yaptığımızı, hangi tedbirleri aldığımızı ve bu mücadelenin sonunda ne olacağını bilen bir anlayışla bir stratejiyi ortaya koyuyoruz. Evet, orada 8 evladımız şehit oldu. Ama hiç durmadık 24 saat geçmeden 55 teröristi, gereğini, bu ülkenin nasıl bir güçlü ülke olduğunu ve bize parmak sallayanlara nasıl haddini bildireceğimizi bir şekilde ortaya koyduk. Üzerimizde bir vazife daha var; Ülke içerisindeki bu gücümüzü ve kudretimizi sınırlarımızın ötesindeki kamplara da taşımak mecburiyetimiz söz konusudur. Bu kadar açık ve net. Orada Toklu karakolunun olduğu yerin hemen ötesinde bir Hakurk kampı var. 2 buçuk kilometre çaprazında da Kanireş kampı var. Orada onlar beslenecekler, semirecekler biz onlara müsamaha göstereceğiz. Öyle bir şey söz konusu değildir.\"

\"SONBAHAR OPERASYONLARINA BAŞLIYORUZ\"

Terörle mücadelede sonbahar operasyonlarına başlanacağını belirten Bakan Soylu şöyle dedi:

\"Dünyada hangi ülke olursa olsun çıkarabilecekleri hiçbir ses bizim umurumuzda değildir. Hemen dağın öteki tarafı Kanireş kampı ve diğer kamplar. İyi ya orada beslenecekler, semirecekler, sınırlarımıza taciz ortaya koyabilmek ve bizi rahatsız edebilmek için gayret sarf edecekler; şunu burada söylüyorum: Bizim bunlara müsaade etmeyeceğimizi bütün dünya bilecek ve öğrenecek. Bu açıdan bunu adım adım sürdürüyor ve yürütüyoruz. Bir yıldır yaklaşık bin 650 sığınak ve barınaklarını tarumar ettik. Şimdi sonbahar operasyonlarına başlıyoruz. Bilesiniz ki onlara kış üstlenmesi yaptırmamak için elimizden gelen bütün gayreti ortaya koyacağız. Hiçbir eksiğimiz yok çok şükür. Türkiye artık ayakları üzerinde duran bir Türkiye\'dir. Ne yaptığımızı ne ettiğimizi biliyoruz. Üzüntümüzün elbette ki tarifi yoktur. Ama üzüntümüz kararlılığımıza mani değildir.\"

\'OHAL KALDIRILSIN\' İSTEMİNE TEPKİ GÖSTERDİ

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, olağanüstü halin (OHAL) kaldırılması gerektiğini belirten Türk Sanayicileri ve İşadamları Derneği (TÜSİAD) Başkanı Erol Bilecik\'e tepki göstererek, OHAL\'in hayatın olağan akışını etkilemediğini ve Türkiye ekonomisinin ilk çeyrekte yüzde 5 büyüdüğünü ekledi.

Konuşmasının ardından Bakan Soylu ile protokol üyelerince kurdele kesilerek otelin açılışı gerçekleştirildi. Vatandaşlarla bir süre sohbet eden Bakan Soylu açılışını yaptığı otele de girerek incelemelerde bulundu.

7 İLİN VALİSİYLE TOPLANTI YAPTI

Açılışın ardından Bakan Soylu, Trabzon, Rize, Ordu, Giresun, Artvin, Gümüşhane ve Bayburt illerinin valilerinin de katılımıyla düzenlenen güvenlik toplantısına katıldı. Basına kapalı olarak gerçekleştirilen toplantıda bölgedeki güvenlik önemleri, yatırımlar ile turizm odaklı bazı önlemlerin görüşüldüğü kaydedildi.



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