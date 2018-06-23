Bakan Soylu: Şu ana kadar 370 hadise meydana geldi

Enver ALAS / İSTANBUL, (DHA) İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, \"Seçim kampanyası dönemini gördünüz mü? Bütün Türkiye\'de tek bir olay oldu; Suruç\'ta. Böyle seçimlerde ortalama bin 500 hadise meydana gelirdi. Şu ana kadar 370 hadise meydana geldi. Yani neredeyse Dörtte biri oranında bir hadise meydana geldi. Milletimizin demokratik olgunluğu en yüksek seviyededir\" dedi.

Bakan Soylu, seçim çalışmaları kapsamında bugün Eyüp\'te Amasya Dernekler Federasyonu\'nu ziyaret etti. Dernek yöneticileri ve Amasyalılar tarafından karşılanan Bakan Soylu, burada bir konuşma yaptı. Yarın yapılacak seçimlerin önemini anlatan Soylu, seçimlerin Türkiye\'nin geleceğini yakından ilgilendirdiği kadar Bosna\'yı, Kosova\'yı, Kerkük\'ü, Telafer\'i, Gazze\'yi, Filistin\'i ve Kudüs\'ü ve Kabe\'yi de ilgilendirdirdiğini söyledi. Soylu, \"Bu seçim Türkiye\'nin geleceğini, insanlığın geleceğini ilgilendirmektedir. Artık geçmişte yaşadıklarımızı kapatacağımız, geleceğe özgür ve adil bakabileceğimiz bir Türkiye tablosu oluşturmamız lazım\" dedi.

\"TÜRKİYE DEMOKRASİSİNİ SINAYANLAR FUZULİ BİR İŞ İÇERİSİNDEDİR\"

Süleyman Soylu, \"Bizim başımıza gelenler kimsenin başına gelmedi. PKK terörü ile uğraşıldı. DHKP-C ile uğraşıldı, DEAŞ ile FETÖ ile uğraşıldı. Türkiye\'de Türkiye demokrasisini sınayanlar ve tartışanlar fuzuli bir iş içerisindedir\" diye konuştu.

\"TÜRKİYE\'Yİ GETİRDİĞİMİZ ORTAM HÜRRİYET VE ZENGİNLİK ORTAMIDIR\"

Seçim kampanyası dönemine yönelik bilgiler veren Bakan Soylu, şunları söyledi: \"Şu seçim kampanyası dönemini gördüğüz mü? Bütün Türkiye\'de tek bir olay oldu; Suruç\'ta. Böyle seçimlerde ortalama bin 500 hadise meydana gelirdi. Şu ana kadar 370 hadise meydana geldi. Yani neredeyse Dörtte biri oranında bir hadise meydana geldi. Milletimizin demokratik olgunluğu en yüksek seviyededir. Herkes istediğini söyleyebiliyor. Binler, onbinler ve yüzbinler herkesi dinliyor ve kararını ona göre veriyor. Standlar yan yana açılmış. Mitinglerin biri bitiyor, biri başlıyor. Televizyon reklamlarında bir siyasi partinin reklamı bitiyor öteki siyasi partinin reklamı başlıyor. Türkiye\'deki seçimler başka ülkelerdeki gibi yüzde 80\'e yüzde 20 bitmiyor. Bir önceki Cumhurbaşkanlığı seçimi yüzde 52 ile referandum 51,5 ile bitti. Seçimler Türkiye\'de neredeyse korakor gidiyor. Türkiye\'yi getirdiğimiz ortam bir hürriyet ve zenginlik ortamıdır.\"

\"S-400 FÜZELERİNİ ALMAK İSTİYORUZ\"

Bakan Soylu, Türkiye\'ye tam bağımsızlık ile herkesin kendini ifade ettiği ve ayaklarının üzerinde durduğu bir ortamı getirmek olduğunu ifade etti. Soylu, \"S-400 füzelerini almak istiyoruz. Amerikan Senatosu ayak diriyor. Neden? Almamızı istemiyorlar. \'Kendimizi tam savunmayalım\' diye istemiyorlar. Binlerce kilometre öteden atılacak bir füzeye teslim olalım ve bizi burada kendine tabi bir millet haline getirebilsinler diye. Türkiye büyük bir bağımsızlık adımı atmaktadır\" dedi.

\"HDP DİYE BİR SİYASİ PARTİ YOKTUR\"

\"Türkiye\'yi macereya sürüklemeyelim\" diyen Soylu, \"Kafası karışıklara Türkiye\'yi teslim etmeyelim. Ben İçişleri Bakanıyım, kimse kusura bakmasın Demirtaş\'a gidip de oradan siyaset üretmeye çalışan akıllar, kafası karışık akıllardır.

Bu ülkenin birliğine, varlığına sürekli olarak ihanet etmeye çalışanlara prim vermek ve onları şımartmak; HDP diye bir siyasi parti yoktur. Devletin istihrabaratı bizdedir. HDP, PKK\'nın dışında bir tek adım atamaz. Demirtaş PKK\'nın adayıdır. Ona, Cumhuriyet Halk Partisi gibi devletin kuruluşundan bu yana sistemin içinde var olan partinin Cumhurbaşkanı adayının kalkıp gidiyor olması ve onun özgürlüğünü istiyor olması vicdanlarımızı yaralamıştır. Bunu söylerken, Afrin\'de PKK\'yı, PYD\'yi temizleyen Metin Temel Paşa\'nın apoletlerini sökmek istemesi vicdanları tekrar yaralamıştır\" ifadelerini kullandı.

\"PKK DİNSİZ BİR ÖRGÜTTÜR. AMACI DİNSİZLEŞTİRMEKTİR\"

Bakan Soylu, \"Doğu ve Güneydoğu\'da bugün huzur var. Farklı düşüncelerimiz olabilir. Uygulamalarda farklılıklar olabilir ama biz müslüman bir ülkeyiz. PKK dinsiz bir örgüttür. Amacı dinsizleştirmektir. Doğu ve Güneydoğu\'da manevi sütünlarımızın en kuvvetlilerinden birisidir. Orayı bizden koparma; açık söyleyeyim PKK bugüne kadar bizden tek bir parça ele geçirememiştir. Ama maalesef attığı adımlarla birlikte muhalefetin aklını karıştırdı\" dedi.

\"ARAMIZA YABANCI AKLI SOKMAYALIM\"

Soylu, \"Türkiye 15 Temmuz\'dan sonra güçlü bir irade ortaya koydu. Bir huzur ülkesi haline geldi. Doğu ve Güneydoğu\'da insanlar gece 3\'lere kadar geziyorlar. Huzuru bozdurmayalım. Aramıza yabancı aklı sokmayalım. Karar milletimizdedir. İşimizi yarım bırakmayalım. arabamızı uçağımız yapıyoruz. Dünyanın en büyük havalimanını ve uçak gemimizi yapıyoruz. Bunların hepsi bir bağımsızlık deklerasyonudur\" Konuşmasının ardından Bakan Soylu\'ya Amasyaspor atkısı hediye edilirken, günün anısına da plaket takdim edildi. Çıkışta Amasyalılarla fotoğraf çektiren Soylu, seçim çalışmalarına Gaziosmanpaşa ve Eyüp ilçelerinde devam etti.

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