Bakan Soylu: Son bir yılda 1451 PKK'lı etkisiz hale getirildi

Gökhan CEYLAN/ANKARA, (DHA)- İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, \"Son bir yılda 1451 PKK\'lı, 40 aşırı sol terör örgütü mensubu etkisiz hale getirildi, 336 DEAŞ\'lı da tutuklandı\" dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Güvenlik Koordinasyon ve İstihbarat Toplantısı öncesinde açıklamalarda bulundu. Son bir yılda 143 bin 394 uyuşturucu operasyonu gerçekleştirildiğini kaydeden Bakan Soylu, bu operasyonlarda 21 bin 947 kişinin tutuklandığını ifade etti. Terörle mücadele çalışmalarıyla ilgili de açıklama yapan Soylu, güvenlik güçlerinin 4 mevsim operasyon halinde olduğunu belirterek şunları söyledi:

\"Son bir yılda PKK\'ya yönelik 91 bin 297, FETÖ\'ye yönelik 38 bin 725, DEAŞ\'a yönelik 2 bin 483, aşırı sol terör örgütlerine yönelik ise 655 operasyon gerçekleştirdik. Bu operasyonlarda 1451 PKK\'lı, 40 aşırı sol terör örgütü mensubu etkisiz hale getirildi. 336 DEAŞ mensubu da gözaltına alınarak tutuklandı. Yine PKK operasyonlarında 113 sözde üst düzey yönetici etkisiz hale getirildi. 132 PKK\'lı aileleriyle beraber irtibat kurmak suretiyle ikna edildi, silah bıraktırılıp adaletin önüne çıkarıldı. Ancak son bir yılda 117 kişi dağa çıktı. Örgütün içerisindeki koparabilme oranımızın çok daha yüksek bir noktaya ulaştığını beyan etmek isterim. Tunceli bölgesi PKK\'nın en etkin alanlarından biriydi. Biriydi diyorum çünkü buradaki dağ kadrosunun yüzde 75\'ini 2017 yılının başından itibaren etkisiz hale getirdik. 2017\'de bu bölgede 315 terörist vardı. Şu anda bu bölgede 81-84 terörist var. Burada operasyonlar devam edecek. Ne DHKP-C\'den ne MLKP\'den kimse kalmadı. Bizim Türkiye\'de iç güvenlik operasyonları çerçevesinde en başarılı vilayetimiz Tunceli\'dir.\"

\'PİLOT DEFALARCA DENEDİ, İNEMEDİ\'

Bakan Süleyman Soylu, Tunceli\'de 2 askerin donarak şehit olmasıyla ilgili olarak ise şunları kaydetti:

\"PKK\'ya vurduğumuz ağır darbeler neticesinde, örgütün yurt dışından terörist takviyesi kararı aldığı bilgisi alındı. Jandarmamız bu girişimi akamete uğratmak için 1 Ekim\'de 21 timle operasyona başladı. Şehitlerimiz de bu timlerden 12 kişilik bir timin içinde bulunuyordu. Operasyon bölgesi 2 bin 300 rakımda, kara yolu ulaşımı olmayan, zorlu, kış şartlarına sahip bir bölgedir. Timlerin bölgeye bırakılmasında sonra hava şartları aniden ağırlaştı. Hava şartları kötüleşince onları oraya bırakan helikopter pilotu, defalarca denemesine rağmen oraya inemedi. Bunun üzerine tabur komutanı başta olmak üzere arkadaşlarımız yaya olarak oraya intikal etmeye çalıştı. 26 Ekim\'de güçlükle time ulaşan ekibimiz tarafından hipotermi geçiren 2 evladımıza müdahale yapıldı.\"

\'NE TEÇHİZAT EKSİĞİMİZ NE DE HAZIRLIKSIZ GİTMEMİZ SÖZ KONUSU\'

Bu konuyla ilgili art niyetli açıklamalara şahit olduklarını belirten Bakan Soylu, \"Yalan yanlış bilgiler verildi. Olayla ilgili olmayan resimler paylaşıldı. Ağaçlıklı bir yerde çekilmiş olayla ilgisiz bir fotoğraf, evlatlarımızın şehit olduğu yer olarak gösterildi. Bunların hiçbirisinin gerçekle ilgisi yoktur. Şehitlerimizin üzerindeki giysi ve ekipman, dünya standartları çerçevesindedir. Ağır kış şartları için özel olarak üretilmiş ekipmanlardır. Ne teçhizat eksiğimiz söz konusu ne de böyle bir operasyona hazırlıksız gitmemiz söz konusu. Biz aslan gibi 2 evladımızı kaybettik, bu sorumluluğu en üstten en alta kadar taşıyoruz. Biz sorumluluğumuzu hissediyoruz\" dedi.