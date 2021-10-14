Bakan Soylu: 'Siyasi cinayetler' tartışmasını manipüle edenlerin yüzde 69'u bot hesap

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Siyasi cinayetler" tartışmasına ilişkin yeni bir açıklama yaptı. Dün "İçişleri Bakanıyım sordum; böyle bir siyasi cinayet istihbaratı var mı, yok. Bu bir FETÖ taktiğidir" diyen Bakan Soylu, 'siyasi cinayetler' tartışmasına ilişkin olarak bugün de “Buradan Türkiye'ye sesleniyorum. Sosyal medyada 'siyasi cinayetler' tartışmasını manipüle edenlerin yüzde 69'u bot hesaplardır” açıklamasını yaptı.

Bakan Soylu, ilk olarak CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İyi Partili Koray Aydın’ın gündeme getirdiği, dün Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın re’sen soruşturma başlattığı 'siyasi cinayetler' tartışmasına ilişkin olarak "İçişleri Bakanıyım sordum; böyle bir siyasi cinayet istihbaratı var mı, yok. Bu bir FETÖ taktiğidir" demişti.

Bugün İstanbul Galata Üniversitesi Akademik Yılı Açılış Töreni'ne katılan Soylu, 'siyasi cinayetler' tartışmasına ilişkin, "Bir siyasi cinayetler tartışması vardı. Buradan Türkiye'ye sesleniyorum. Sosyal medyada 'siyasi cinayetler' tartışmasını manipüle edenlerin yüzde 69'u bot hesaplardır. Dünyada bunu birkaç yabancı yapar bir de biz yaparız. Yine buradan söyleyeyim dünyadaki tüm ülkelerle yarışmaya hazırız" dedi.

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