Bakan Soylu: Siyasetçiler çok siyaset yapmak istiyorlarsa, ki ben de siyasetçiyim, bunu yangında yapmasınlar

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, devam eden yangınlarla ilgili olarak yaptığı açıklamada CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na seslenirken, "Siz dönüp bizim ormanları turizm alanı açmak ve rant için yaktığımızı söylerseniz, Antalya belediyenize de, diğer belediyelerinize de şunu söylersiniz; 'Arkadaş biraz ağırdan alın.' Bu yanlış bir şeydir" dedi. Soylu, sosyal medyanın yüzde 90'ının tevzirat ve yalan olduğunu söylerken, "Siyasetçiler çok siyaset yapmak istiyorsa, ben de siyasetçiyim, bunu yangında yapmasından. Başka zamanda istedikleri kadar yapabilme kabiliyetine sahip olabilsinler" diye konuştu.

Bakan Soylu, yangınların devam ettiği Muğla'da yaptığı açıklamada, "Devletin bütün kurumları bir önce yangının söndürülmesi için büyük çaba sarf ediyor ama bir başlık açmak isterim. Bir pandemi geçirdik, sağlık çalışanlarımıza moral verdik. Buranın da kahramanları var, ormancılar. Ateşin üzerine giden insanlar bunlar. Hepimizin ciğerleri yanıyor doğru. Bir ağaç büyütmek için çaba sarf eden ormancıların bütün bedenleri yanıyor. Bir milletvekilinin sabah bir paylaşımını gördüm, çok üzüldüm. Bir ormancı göremedim diyor, göremezsin tabii, ateşin ortasında onlar. Dün 13 ormancı Antalya'da yangının içinden alındı. Bu kadar acımasız eleştirilerin yapıldığı, bir hata olsun da biz bunu nereye yazarsak kazanç çıkarız düşüncesi sapkın bir düşüncedir. Sanki iki selfie çekmekle yangın söndürülüyor!" diye konuştu.

Soylu, şöyle devam etti:

"Siyasi parti gözetmeksizin söylüyorum herkese, hem ormancılarımızın, kahramanlarımızın morallerini yükseltmek, hem onlara destek ve gayret verebilmek görevimizdir.

"Şehirler belediyelerin görev alanındadır diye bir şey söylemedik"

Biz burada şehirler belediyelerin görev alanındadır diye bir şey söylemedik. Antalya'da hem Mavangat hem büyükşehir belediye başkanımız CHP'dendir. Beraber çalışıyoruz, eksik görmüyor muyuz sahada. Baksak görürüz, tweete yazarsam doğru yapmış olur muyum? Bu bir sorumsuzluktur.

"Kılıçdaroğlu'ndan bir istirhamım daha var"

Sayın Kılıçdaroğlu'ndan bir istirhamım daha var, siz dönüp bizim ormanları turizm alanı açmak ve rant için yaktığımızı söylerseniz, Antalya belediyenize de, diğer belediyelerinize de şunu söylersiniz; 'Arkadaş biraz ağırdan alın.' Bu yanlış bir şeydir.

Onlar da canhıraş mücadele ortaya koyuyor. Burada bu ayrımı ortaya koyup, acaba bir öfke ortaya koydurabilir miyim? Zaten sosyal medyada elinden geleni ardında koymuyor...

"Şu anda sosyal medyanın yüzde 90'ı tevzirat ve yalandır"

Şu anda sosyal medyanın yüzde 90'ı tevzirat ve yalandır. Bütün bilgiler elimizde. Emniyet ve jandarma olarak... İşi olanlar yangın söndürmeye çalışıyor işi olmayanlar dedikodu yapıyorlar.

Hava sıcaklığı dezavataj, nemin az olması dezavantaj, rüzgar dezavantaj... Bu mücadeleyi sürdürmekle yükümlü olduğumuzu görüyoruz, yok şöyledi, böyleydi diye siyaseten hükümeti, devleti zora sokacak, moralini bozacak anlayışta olması doğru değil.

"Sayın Genel Başkan, hadsizler diyorsunuz. Neyin hadsizliği var burada?"

Sayın Genel Başkan, hadsizler diyorsunuz. Neyin hadsizliği var burada? Böyle bir şey kabul edilebilir bir şey değil. Tam tersine, 'Hadi bakalım hep beraber mücadele edelim'...

Zaten bu işi körüklemeye çalışan, yurt dışından yurt içinden Amerika'dan Avrupa'dan yeni açılmış sosyal medya hesabı var. Biz bunun için gereğini yapıyoruz. Yüzlerce hesap tespit ettik. Milletimizi korkuya sevk edenlerin gereği yerine getirilecektir.

Muğla'da canhıraş bir mücadele ortaya koyuluyor. Yerleşim yerlerine girmeden çoğu yangın durduruldu. Bu önemli bir başarıdır. Toplam; 8'i tamamen, 5'i kısmen olmak üzere 13 yerleşim yeri boşaltılmıştır.

Tüm imkanlarımızla madden ve manen vatandaşlarımızın yanındayız. Bizim moralimiz bozulmuyor, biz bunlara alışığız, endişemiz, vatandaşımızın moralinin bozulması.

Bir kamplaştırma oluşturmak istiyorlar. Bu nefret dilinden, öfke dilinden bu iklimden uzak duralım. Bunun bize de, ülkemize de, geleceğimize de yangınları söndürmeye de faydası yok. Siyasetçiler çok siyaset yapmak istiyorsa, ben de siyasetçiyim, bunu yangında yapmasından. Başka zamanda istedikleri kadar yapabilme kabiliyetine sahip olabilsinler. "