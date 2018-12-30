Bakan Soylu: Şimdi kazımak zamanıdır

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Türkiye genelinde jandarma ve polisin 311 operasyon düzenlediğini belirterek, "Şimdi kazımak zamanıdır" dedi.

Yılın son gününde Tunceli’de güvenlik güçleriyle bir araya gelen Soylu’nun açıklamalarının öne çıkan bölümleri şöyle:

-Yurt içinde yaklaşık 700 terörist kaldı, telsiz konuşmalarını dahi kestiler. Korkudan ne yapacaklarını şaşırmış durumdalar. Bu yaptığınız görevler, yıllardır milletimizin başına musibet, bela, dert olan, milleti zayıflatmaya çalışan, birbirinden ayırmaya çalışan, medeniyetimizi, Anadolu'yu çekemeyenler ve bu ülkede çocuklarımız hür, bağımsız, özgür, mutlu, bütün dünyaya söyleyecek sözünü haykırarak söylemesini isteyenlere karşı büyük bir mücadeledir.

"Bunları yakaladık, kıstırdık ve gereğini de yerine getiriyoruz"

-Güvenlik güçleri, olumsuz hava şartlarına rağmen şu an Türkiye genelinde 311 operasyon yürütüyor. Bu operasyonların kimisi 2 bin 500, kimisi 3 bin 100 metrede, kimisi şehir içerisinde, kimisi kırsalda. Bunun bir tek sebebi var, kazıyıp atmak. Bu kazıyıp atmaya arkadaşlarımız en yukarıdan, birlikte olduğumuz arkadaşlarımıza kadar herkes buna inanmış ve iman etmiş. Bunları yakaladık, kıstırdık ve gereğini de yerine getiriyoruz. Onun için Allah sizden razı olsun. İnancınızdan, imanınızdan hiçbir şey kaybetmeden, bu mücadeleyi hep birlikte sürdürüyoruz.

"Korkudan ne yapacaklarını şaşırmış durumdalar"

-Büyük devletler artık kendileri bu işin içinde olmuyorlar. Vekalet savaşları ile oluyorlar. Silah, para vererek oluyorlar. Sonra televizyonlara çıkıp, teröre hep birlikte karşıyız diye yalanlar söyleyerek bunları yapmaya çalışıyorlar. Ama siz hepsini pes ettirdiniz. Şimdi kazımak zamanıdır. Yurt içinde yaklaşık 700 terörist kaldı. Telsiz konuşmalarını dahi kestiler. Korkudan ne yapacaklarını şaşırmış durumdalar. Geçen gün burada yine fare gibi sıkıştıkları o mağarada onlara gereğini yerine getirdiniz, o mağarayı başlarına yıktınız. Milletimiz o kadar rahatladı ki. Kalleşlik yapmaya çalışanlara gerekli cevabı en güçlü şekilde verdiniz. Aslında başlarına yıkılan o mağara değildi, başlarına yıkılan o sapık felsefeleri, o kötü düşünceleri, kendilerini yurt içinde ve yurt dışında desteklemeye çalışanların moralleriydi.

"Birbirimizden moral almaya, güç almaya çok ihtiyacımız var"

-Allah sizden razı olsun. Tüm hükümet üyelerimiz, tüm devletimizin birimleri sizinle birliktedir. Allah'ımıza şükürler, olsun çok güçlü devletiz. Zırhlılarımız, insansız hava araçlarımız, helikopterlerimiz, uçaklarımız, gemilerimiz ve kendi ürettiğimiz mühimmatlarımız var. Elin oğluna bakın, acaba bize bir şey verirler mi, biz bu mücadeleyi yapabilir miyiz diye çaresiz değiliz. Bugün Türkiye belki de bundan 20, 25, 30 yıl öncesinin hayal etmediği bir noktada. Yöneticilerimiz de öyle vatandaşımızla birlikte. Valisinden kaymakamına, komutanından emniyet müdürüne kadar hep birlikteyiz. Mesaimizin büyük bir bölümünü birçok kez aranızda geçirdik. Burada olmadık, Kato'da olduk, Tendürek'te olduk. Bilmenizi isterim ki; hep aranızda geçirdik. Acaba bir eksik var mı, bir aksak var mı, birbirimizin yüzünü görerek, birbirimize moral, güç vermeye çalıştık. Çünkü birbirimizden moral almaya, güç almaya çok ihtiyacımız var.