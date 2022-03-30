Bakan Soylu, "Polis memuru, AKP ilçe başkanının hakaretleri yüzünden mi intihar etti?" sorusuna cevap verdi: Personelin ailesine psikolojik hizmet veriyoruz

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, AKP’li yöneticilerce mobbinge uğradığı için intihar ettiği belirtilen polis Nagihan Ekiz hakkında soru önergesinde verdiği yanıtı CHP’li Alpay Antmen paylaştı. Antmen, " Soylu ‘İntihar eden personelin ailesine psikolojik hizmet veriyoruz’ demiş” ifadelerini kullandı.

Nagihan Ekiz’in görev için gittiği AKP Mezitli ilçe binasında, AKP ilçe başkanının sekreteri tarafından hakarete uğramasının ardından intihar ettiğini söyleyen CHP Mersin Milletvekili Alpay Antmen, konu hakkında İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya soru önergesi vermişti.

4 Nisan 2021 yılında verilen soru önergesine Süleyman Soylu, 15 Mart 2022’de yanıt verdi.

CHP’li Antmen, söz konusu önergede, Soylu’ya, “Polis memuru Nagihan Ekiz’in AKP Menzitli İlçe Başkanı, yardımcısı, sekreteri ve mobbingi nedeniyle intihar ettiği doğru mudur? Doğruysa konuyla ilgili olarak bu kişiler hakkında bakanlık suç duyurusunda bulunulmuş mudur?” sorusunu yöneltti.

Antmen, Soylu’nun verdiği yanıtı sosyal medya hesabından paylaştı:

"Süleyman Soylu soruların hiçbirine yanıt vermemiş"

“Soylu ‘İntihar eden personelin ailesine psikolojik hizmet veriyoruz’ demiş. Aradan aylar geçti, süreç devam ediyor. İntihar eden kadın polis memuru Nagihan Ekiz; AKP ilçe başkanı ve sekreterinin hakaretleri yüzünden mi canına kıymıştır? Böyle bir durum varsa bu kişilerle ilgili hukuki süreç başlattın mı, suç duyurusunda bulundun mu? Ama Süleyman Soylu bunların hiçbirine yanıt vermemiş”

Soylu’ya tepkilerini sürdüren CHP’li Antmen, “İçişleri Bakanı olarak; kendi parti yetkililerin polisleri istediği gibi azarlayabiliyor mu? Mobbing yüzünden intihar eden polis memurlarının hesabını kendi partinden neden soramıyorsun sayın Soylu?” ifadelerini kullandı.