Bakan Soylu: PKK terörist sayısı, tarihinin en düşük seviyesinde (2)

\'ABD, IRAK\'LA AFGANİSTAN\'I İŞGAL ETTİ; DEAŞ DOĞDU, PKK PALAZLANDI\'

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Emniyet Genel Müdürü Celal Uzunkaya ile 81 ilin terörle mücadele şube müdürlerinin katıldığı toplantıdaki konuşmasında, \'küresel terör\' konusuna değindi. Dünyanın, \'küresel terör\' kavramıyla 11 Eylül saldırılarıyla tanıştığını kaydeden Soylu, \"Amerika, bu saldırıyı \'Küresel bir terör saldırısı\' olarak tanımladı, mücadeleyi de küresel olarak yapmak gerektiğini öne sürdü ve gitti Irak\'la Afganistan\'ı işgal etti. Peki dünya bu müdahaleden ne elde etti? Afganistan\'daki haşhaş ekili alanların 17 bin hektardan 328 bin hektara çıktığı bir vaka olarak önümüzde duruyor. Bu finansman kaynağından terör örgütleri beslendi, DEAŞ doğdu, PKK palazlandı. Türkiye, İspanya ve İngiltere\'de tepkisel terör eylemleri yaşandı. 2002 ile 2007 arasında terörist saldırılarda artış, 2007 ile 2011 arasında yüzde 35\'lik bir düşüş ve ardından 2011 ile 2014 arasında \'Arap Baharı\' ile IŞİD, Boko Haram, PKK/PYD eylemleriyle beraber tam yüzde 350\'lik bir artış görüldü\" dedi.



\'2014 SONRASI DÜŞÜŞ TRENDİ OLDU\'

Son dönemde Fırat Kalkanı ile Zeytin Dalı harekatları ve içeride terör örgütleri PKK ile DEAŞ\'a karşı verilen mücadelenin etkisiyle 2014 sonrası küresel ölçekte nispeten tekrar düşüş trendi yaşandığını vurgulayan Bakan Soylu, şöyle konuştu:

\"Global terörizm indeksine göre, 2001\'de 50 ülkede ölümle sonuçlanan terör saldırısı oluyorken, 2016 yılında bu rakam 79 olmuştur. İlginç çelişki şu ki Amerika, güya küresel terörle mücadele etmek için Orta Doğu\'ya çullanıyor; diğer batılı ülkeler, İngiltere ve Fransa savunma bütçelerinin önemli bir kısmını Orta Doğu\'ya harcıyorlar; ancak terör saldırılarının en fazla olduğu ve en fazla can kaybına yol açtığı yer, \'Mena bölgesi\' olarak adlandırılan Orta Doğu ve Kuzey Afrika bölgeleri. Bu bölgede 2002 ile 2017 arasında terör saldırısı sonucu meydana gelen ölümlerin toplamı 91 bin 311 kişidir. Mena\'ya dahil olmayan Somali\'de ise 2017\'de terör saldırıları sonucu ölen insan sayısı, bir önceki yıla göre yüzde 93 artarak, 762\'den 1470\'e çıkmış. Keza Filipinler\'de de yüzde 16\'lık bir artışla 2017 yılında 326 kişi hayatını kaybetmiş. Türkiye açısından meseleye bakarsak 2018 global terörizm raporuna göre Türkiye, İngiltere, Fransa ve Almanya terör en çok ülkeler olarak görülüyor.\"



\'PKK, AVRUPA\'NIN EN BÜYÜK SUÇ ÖRGÜTÜ\'

Türkiye\'nin FETÖ, DEAŞ, PKK/PYD ve DHKP-C ile eş zamanlı olarak mücadele ettiğine dikkat çeken Bakan Soylu, şunları söyledi:

\"Bu mücadelesinde Türkiye\'nin arkası kalabalık değil, daha ziyade karşısı kalabalık. Kusura bakmasınlar; batılı dostlarımıza terörle mücadele konusunda bir şey anlatmak, deveye hendek atlatmaktan daha zor. Hala o teröristlerle iş birliği aşklarından vazgeçebilmiş değiller. Hala aşırı sol terör örgütlerine, PKK\'ya oturum hakkı veriyorlar. Hala lojistik ve finans desteği sağlıyorlar. PKK 80\'lerin ortalarından itibaren Avrupa\'nın en büyük suç örgütü; ama hala biz iade taleplerimizin çoğundan yanıt alamıyoruz. FETÖ ile ilgili onlarca belki yüzlerce görüşme yaptık, her düzeyde görüşme yaptık; ama hala amiyane tabirle \'gak guk\' ediyorlar. \'Küresel terörle mücadelede küresel işbirliği lazım\'. Maşallah, bunu herkes ezberlemiş. Gittiğim her uluslararası toplantıda muhataplarımdan en az bir kere duyuyorum; ama icraat noktasında, eylem noktasında hala elleri gitmiyor. Anlattıklarımız, bir kulaklarından girip, ötekinden çıkıyor. Gelişmiş dünya, terör örgütlerini tetikçi olarak kullanmaktan vazgeçmek zorundadır ve bunu daha ne kadar görmezden gelecekler, çok ciddi merak içindeyim.\"



