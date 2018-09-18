Bakan Soylu: PKK, son nefesine gelmiştir

Ramazan SARICI/ÇANKIRI, (DHA) - ÇANKIRI\'daki 31\'inci Ahilik Haftası Kutlamaları\'nda konuşan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, \"PKK, son nefesine gelmiştir. Arananların renkli listesinde olanları elimize aldık, teker teker üstlerini çiziyoruz. Çankırı\'dan söylüyorum; terör örgütü için bu kış, çok sert geçecek. Bütün hazırlıklarımızı yaptık\" dedi.

İçişleri Bakanı Soylu, Çankırı\'da düzenlenen 31\'inci Ahilik Haftası Kutlamaları\'na katıldı. Burada hitap eden Bakan Soylu, eğitimde büyük adımlar atıldığını söyledi. Çukurca\'da dün 2018- 2019 eğitim ve öğretim yılının açılışı için düzenlenen törene katıldığını aktaran Soylu, \"Türkiye genelinde 1 milyon 200 bin yeni çocuğumuz okula başladı. Çukurca\'da sınıflar 20- 21 kişilik. Öğretmenlerimiz burada kahramanca görev yapıyor. Çukurca\'nın yollarına harcanacak para artık PKK’ya gitmiyor; oradaki vatandaşa hizmete gidiyor. Yollar sıfır asfalt. Altyapısı, hizmetleri ve bir tarafta okul bir tarafta eksik doktoru bulunmayan hastane. Yatırımlar devam ediyor\" diye konuştu.

\'TERÖR ÖRGÜTÜ İÇİN BU KIŞ ÇOK SERT GEÇECEK\'

Terörle mücadelede kararlılık vurgusu yapan Soylu, \"Artık PKK, son nefesine gelmiştir. Arananların renkli listesinde olanları, elimize aldık; teker teker üstlerini çiziyoruz. Çankırı\'dan söylüyorum; terör örgütü için bu kış, çok sert geçecek. Bütün hazırlıklarımızı yaptık. Kahramanlarımız yazın nasıl güçlü bir çalışma ortaya koymuşsa sonbahar ve kış da terör örgütleri için çok sert olacak. Geçen yılın tamamında bu renkli listelerden 63 teröristi etkisiz hale getirdik. Bu yıl sene sonu gelmeden bizim evlatlarımız 65 tanesini etkisiz hale getirdi. Dün Tunceli\'de 10 teröristi daha etkisiz hale getirdik. Bunların bütün kırıntılarını süpürüyoruz. Uyuşturucu tacirlerine yönelik operasyonlarımızı artırıyoruz. Sadece 2018 yılı 18 Eylül tarihine kadar 15 bin 262 uyuşturucu satıcısını tutuklayarak cezaevine gönderdik. Bir başka kanayan yaramız olan trafikte tam teyakkuz halindeyiz\" dedi.

\'TÜRKİYE, EN BÜYÜK PAY SAHİBİ ÜLKE OLARAK TARİHE GEÇECEK\'

Orta Doğu\'ya gelecek barışın Türkiye ve bölge için önemine de değinen Bakan Soylu, \"Türkiye\'nin güney sınırındaki problemleri bölge ülkeleriyle çözmek üzere ciddi bir irade ortaya koyuyoruz. Orta Doğu\'ya gelecek barışın Türkiye\'ye ve mazlum milletlere ne kazandıracağını birileri çok iyi biliyor ve rahatsız oluyorlar. Bu bölgelere kalıcı barış gelecektir ve Türkiye, bunda en büyük pay sahibi olan ülke olarak tarihe geçecektir\" diye konuştu.

FOTOĞRAFLI