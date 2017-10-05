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Bakan Soylu: PKK, Lazkiye’den Akdeniz ve Ege'ye sızıyor

"Terör örgütlerinin yeni yolunu tıkayabilmek için çalışıyoruz"

05 Ekim 2017 17:34

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde, güvenlik güçleriyle PKK'lılar arasında çıkan çatışmaya ilişkin, "Örgüt üyeleri Suriye'nin liman kenti Lazkiye'den Akdeniz ve Ege açıklarına gelip buradan da Muğla, Fethiye, Köyceğiz gibi tatil beldelerine sızmaya çalışıyor" dedi.

TBMM İçişleri Komisyonu'ndaki çalışmalara katılan Soylu, Köyceğiz'de güvenlik güçlerinin düzenlediği operasyonla ilgili kendisine yöneltilen soruyu yanıtladı.

Soylu, "Örgütün lider kadrosunun talimatı üzerine örgüt üyeleri, Suriye'nin liman kenti Lazkiye'den Akdeniz ve Ege açıklarına gelip buradan da Muğla, Fethiye, Köyceğiz gibi tatil beldelerine sızmaya çalışıyor. Terör örgütlerinin bu yeni yolunu tıkayabilmek için tüm güvenlik güçlerimiz çalışıyor. Terör örgütünün önünü tıkadıkça yeni tehditler olarak önümüze çıkmaktadırlar" diye konuştu.

Muğla’da bugün gerçekleştirilen operasyonda PKK’lı olduğu ileri sürülen 5 kişi öldürülmüştü. Çatışmada 1 asker yaralanmıştı.

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