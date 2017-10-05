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Muğla Köyceğiz'de çatışma: PKK'lı olduğu iddia edilen 5 kişi öldürüldü

Çatışmada 1 asker ayağından yaralandı

05 Ekim 2017 16:10

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde, güvenlik güçleriyle çıkan çatışmada PKK'lı olduğu ileri sürülen 5 kişi öldürüldü. Kaçan 2 kişinin yakalanması için operasyonun sürdüğü bildirildi.

İstihbarat üzerine harekete geçen polis ve jandarma ekipleri, Muğla'nın Köyceğiz ilçesi Toparlar bölgesindeki ormanlık alanda oldukları tespit edilen 7 kişilik gruba yönelik operasyon başlattı. 

Çıkan çatışmada PKK'lı olduğu iddia edilen 5 kişi öldürülürken, 2'sinin yakalanması için çalışma yürütülüyor.

1 asker yaralandı

Çatışmada bir askerin de ayağından hafif şekilde yaralandığı belirtildi.

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