Muğla Köyceğiz'de çatışma: PKK'lı olduğu iddia edilen 5 kişi öldürüldü

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde, güvenlik güçleriyle çıkan çatışmada PKK'lı olduğu ileri sürülen 5 kişi öldürüldü. Kaçan 2 kişinin yakalanması için operasyonun sürdüğü bildirildi.
İstihbarat üzerine harekete geçen polis ve jandarma ekipleri, Muğla'nın Köyceğiz ilçesi Toparlar bölgesindeki ormanlık alanda oldukları tespit edilen 7 kişilik gruba yönelik operasyon başlattı.
Çıkan çatışmada PKK'lı olduğu iddia edilen 5 kişi öldürülürken, 2'sinin yakalanması için çalışma yürütülüyor.
1 asker yaralandı
Çatışmada bir askerin de ayağından hafif şekilde yaralandığı belirtildi.