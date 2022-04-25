Bakan Soylu: Nasıl Türk jandarması en güçlü noktasındaysa Türk Devleti de tarihinin en güçlü zamanındadır

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Nasıl Türk jandarması en güçlü noktasındaysa Türk Devleti de en güçlü zaman dilimi içerisindedir, tarihinin en güçlü zamanındadır." dedi.

Soylu, Jandarma Genel Komutanlığı Güvercinlik Kışlası Jandarma Özel Asayiş Komutanlığı (JÖAK) yemekhanesinde düzenlenen iftara katıldı.

Jandarma personelinin ramazanını tebrik eden ve tutulan oruçların kabul olmasını dileyen Soylu, jandarmanın görevini içten, samimi, millete sadakat ve vatana sevgiyle yaptığını belirtti.

Soylu, Şırnak'taki Eren Abluka-5 Operasyonu kapsamında Bestler Dereler bölgesinde bugün 3 teröristin etkisiz hale getirildiğini hatırlatarak, vatandaşın dinlenme saati olduğunu ancak güvenlik güçlerinin olmadığını söyledi.

Türkiye'nin yaklaşık yarım asırdır terörle mücadele ettiğine, her geçen gün kapasitesini çok üst noktaya getirdiğine işaret eden Soylu, "Bir taraftan teröriste şahin diğer taraftan vatandaşımızın emrine hizmetkar bir yere oturdunuz." diye konuştu.

"Teknolojik donanımımızla en üst noktadayız"

Soylu, kendi nesillerinin terörle büyüdüğünü ve gelecek neslin terörü görmemelerini ve düşünmemelerini arzu ettiklerini belirterek, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Terör sadece bu toprakların neşet ettiği bir olay değildir. Bize müttefik oldukları iddia edilenler, terör örgütlerine binlerce tır yardım yaparken, onlara havacılık dersleri verirken, hastaneler kurmaya çalışırken, biz kimin nerede olduğunu, hangi sudan içtiğini, hangi suyla yıkandığını biliyoruz. Bu coğrafyayı hepimiz biliyoruz. Bildiğimiz için hem tedbirliyiz hem de temkinliyiz. Allah'a hamdolsun onlar galip gelemediler, biz galip geliyoruz.

Türk jandarması, tarihinin en güçlü, 187 yılının en güçlü en kuvvetli zamanındadır. Eğitimi, araç ve gereci, mühimmatı, profesyonelliği, ATAK helikopterleri, insanlı keşif uçakları, İHA/SİHA, elde ettiğimiz mühimmat, üs bölgeleri, teknolojik donanımımızla en üst en güçlü noktasındayız. Nasıl Türk jandarması en güçlü noktasındaysa Türk Devleti de en güçlü zaman dilimi içerisindedir, tarihinin en güçlü zamanındadır."

Havalimanı, hastane, yol, savunma sanayi alanlarında önemli mesafeler alındığını vurgulayan Soylu, jandarma personelinin Ramazan Bayramı'nı tebrik etti.

Programa, Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin ve Jandarma Genel Komutanlığı personeli katıldı.