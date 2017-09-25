Bakan Soylu: Kimse 2019'u bulunduğumuz süreç gibi algılamasın (2)

\'PASAPORTU, EHLİYETİ VE NÜFUS KAĞIDINI NÜFUS İDARESİ VERECEK\'

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Manavgat\'ın Kızılağaç bölgesindeki Sunmelia Resort Hotel\'de katıldığı İçişleri Bakanlığı Mülkiye Teftiş Kurulu 2017 yılı İnceleme Araştırma Toplantısı\'nda, pasaport ve ehliyet alımlarıyla ilgili de bilgi verdi. Bakan Soylu, şöyle dedi:

\"Vatandaşımıza en kaliteli hizmeti hızlı ve zamanında ulaştıracağız. Biliyorsunuz, bir mantık daha kuruyoruz. Gidiyorsunuz, ehliyete parmak bas, gidiyorsunuz nüfusa parmak bas, gidiyorsunuz pasaporta parmak bas. Şimdi pasaportu, ehliyeti ve nüfus kağıdını nüfus idaresi verecek. Bir kere parmağınızı bastığınız andan itibaren bu devlet sana bir daha \'parmak bas\' demeyecek. O kadar açık ve net. Hepsi birbirinden istifade edecek, hepsi birbirinden faydalanacak. Bütün bunlarla birlikte trafikteki tescili zannediyorum 2018 Mart\'ında yetiştirecek arkadaşlarımız. 2018\'in Mart\'ında biz de sıkıştırıyoruz, noterlere vereceğiz. Trafik polisimiz, trafik polisliği işini yapacak. Noterler gerçekleştirecek ve bir maliyet yükselmesi de herhangi bir şeyde söz konusu olmayacak.\"