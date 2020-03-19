Bakan Soylu, karantina altındaki kişi sayısını açıkladı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Koronavirüs salgını nedeniyle karantina altında olanlara ilişkin yaptığı açıklamada, "9 bin 800 kişiye umre dahil karantina uygulamamız var. Kıbrıs’a transfer olacak şahıs Türkiye’de karantina altında" dedi.

Sokağa çıkma yasağı ilan edileceği iddialarına da değinen Soylu, "Bunlar, ABD, Almanya mahreçli FETÖ’cülerin hesapları. Sosyal medyada infial yaratmaya çalışıyorlar. Vatandaşlarımız bunları paylaşmasın" ifadelerini kullandı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, TBMM'de gazetecilerin sorularını cevapladı.

Soylu, şunları kaydetti:

9 bin 800 kişi karantinada

Şu anda bizim 9 bin 800 kişiye karantina uyguluyoruz. Bu sayı bazı yerlerden yolcular geliyor. Bu yolcuların kapattığımız ülkelerde öyküleri var.

Rusya'dan geliyor. İngiltere'ye, Almanya'ya yönelik öyküleri var. Biz onları da 14 günlük karantinaya alıyoruz. Bizim onları barındıracak, 14 gün hijyen kuralları çerçevesinde tutabilecek, odalarına yemek getirecek bir yapı ortaya koymamız lazım.

Planlama yaptık. Avrupa'dan gelenlere yönelik Mevlüt bey 2 bin 800 olarak açıkladı; Türk Hava Yolları uçak seferi koydu ve bunlar getirildi.

Burada temel mantığımız gelecekler, karantinada kalacaklar, ondan sonra da hastalıkları yoksa ayrılacaklar. Bu esnada Kıbrıs'ta bu transferi duyunca, İçişleri bakanı toplam 7 olduğunu söyledi bugün, 7 kişiyi bu çerçevede göndermek istemiş.

Dışişleri Bakanlığımız, temsilcilerimiz olabilir demiş. Bu kişilerdin transferleri Türkiye'ye geldiği zaman yapılacak iş, Kıbrıs'a transfer olacaklardı.

İndikleri andan itibaren aynı karantina otobüse konmuşlar. Bahsedilen Güzide Sofuoğlu da öyle. Bende sosyal medyadan öğreniyorum.

Ben Dışişleri Bakanlığı'na yapılan bu talebi ilk konuşmamızdan sonra bilmiyorum. Her tarafa intikal ettirilmiş. Bu kızımız arabaya bindirilince itiraz ediyor. ‘Bin Kıbrıs'a transfer gideceğim. Karantinaya gitmeyeceğim' diyor.

Dedikten sonra var olan tartışma oluyor. Şu anda karantinada. Kıbrıs İçişleri Bakanımız aradı. Karantinaları bitecek, ondan sonra göndereceğiz.

Sokağa çıkma yasağı açıklaması

Sokağa çıkma yasağı iddialarına yönelik olarak Bakan Soylu, “Bunlar, ABD, Almanya mahreçli FETÖ'cülerin hesapları. Sosyal medyada infial yaratmaya çalışıyorlar. Vatandaşlarımız bunları paylaşmasın” şeklinde konuştu.

Bakan Soylu, Türkiye Yunanistan arasında ara bölge ile ilgili soruya, “Türkiye ile Yunanistan ara bölge söz konusu değil. Şu ana kadar bize intikal etmiş vaka söz konusu değil. Bu konuda biz riskli gördüklerimizi hemen gözetim aldık” diye konuştu.

Karantinadan kaçmak isteyenlere karşı ceza konusundaki soruya Soylu, jandarma ve polisle güvenliği sağladıklarını ifade etti.

64 kişi gözaltına alındı

Öte yandan İçişleri Bakanlığı’nca, sosyal medyada asılsız ve provokatif Koronavirüs paylaşımları yaptıkları tespit edilen 242 şüpheliden 64’ünün gözaltına alındığı açıklandı.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, “Sosyal medyada asılsız ve provokatif Koronavirüs paylaşımları yapan 242 şüpheli tespit edildi, 64’ü gözaltına alındı. Diğer tespitlerle ilgili gözaltına alma işlemleri devam etmektedir."

(İHA)