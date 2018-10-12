T24 LogoT24 Logo
Gündem

Bakan Soylu, İzmir'de subayların yemin törenine katıldı (3)

BRUNSON SORUSUNU YANITSIZ BIRAKTI İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İzmir'deki programı kapsamında Foça Jandarma Komando Okulu ve Eğitim Merkez Komutanlığı'ndaki subay adaylarının yemin törenine katılmasının ardından  kentten ayrılmak üzere Adnan Menderes H

12 Ekim 2018 23:37

BRUNSON SORUSUNU YANITSIZ BIRAKTI
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İzmir\'deki programı kapsamında Foça Jandarma Komando Okulu ve Eğitim Merkez Komutanlığı\'ndaki subay adaylarının yemin törenine katılmasının ardından  kentten ayrılmak üzere Adnan Menderes Havalimanı\'na geldi. Ankara\'ya gideceği öğrenilen Bakan Soylu, gazetecilerin rahip Brunson\'un serbest bırakılmasıyla ilgili sorusunu yanıtsız bıraktı ve \"İyi akşamlar\" diyerek VIP kapısından havalimanına girdi.

Kadir ÖZEN- Ergin KARATAŞ- Hande NAYMAN/İZMİR, (DHA)

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

BRUNSON SORUSUNU YANITSIZ BIRAKTI İçişleri Bakanı Süleyman SoyluİzmirJandarma Komando OkuluEğitim Merkez KomutanlığıAdnan Menderes HavalimanıAnkaraBakan SoyluBrunsonVIPKadirErgin KARATAŞ Hande NAYMANİZMİR DHA
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24