Bakan Soylu, İzmir'de subayların yemin törenine katıldı (2)

ŞEHİTLER CAMİİ\'NİN AÇILIŞINI YAPTI

Foça Jandarma Komando Okulu ve Eğitim Merkez Komutanlığı\'nda subay adaylarının yemin törenine katılan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, helikopterle Buca\'daki İl Jandarma Komutanlığı\'na geldi. Bakan Soylu\'ya Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, İzmir İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Fahri Korkmaz, İzmir Valisi Erol Ayyıldız, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ eşlik etti. Soylu, burada Turgut Akay hayratı olan Şehitler Camii\'nin açılışını gerçekleştirdikten sonra cuma namazını kıldı. Konuşma da yapan Soylu, camilerin bu tarz yerlerde bulunmasının manevi açıdan çok yararlı olduğunu belirterek, Akay ailesi üyelerine teşekkür plaketi verdi. Alaydaki erlerle birlikte yemek yiyen Bakan Soylu, buradan ayrıldı.

Davut CAN- Melis KARAKUZULU/İZMİR, (DHA)



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