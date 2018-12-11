Bakan Soylu: İçimizde arınma gerçekleştirdik

Kaan ULU/ANKARA, (DHA) - İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, \'\'Darbe girişimi öncesi yıllık materyal inceleme kapasitemiz, sadece 45 bin civarındaydı. Bugün bu sayı, yıllık 704 bin 417\'ye yükselmiştir. İçimizde bir arınma gerçekleştirdik. Belki de en tecrübeli arkadaşlarımızı istihbarat, kaçakçılık ve organize suçlar gibi başka birimlere naklettik. Buna rağmen yani siber suçların kendi içerisinde geliştirdiği bir modelle bu noktaya gelebilmesi takdire şayandır\" dedi.

Ankara\'nın Kızılcahamam ilçesinde, \'5\'inci Uluslararası Siber Suçlar Çalıştayı\' düzenlendi. Otelde gerçekleştirilen çalıştaya İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanı Erdal Çetinkaya ile çok sayıda bürokrat katıldı. Çalıştayda konuşan Bakan Soylu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'ın \'100 Günlük İcraat Programı\'ndaki siber suçlarla ilgili olarak materyal inceleme hedefinin 300 bin olduğunu; ancak bu hedefi 305 bin 538 materyalle süresi içinde Siber Suçlar Dairesi\'nin gerçekleştirdiğini söyledi. Bakan Soylu, \'\'Bu da önemli bir adım ve önemli bir kazanımdır. Darbe girişimi öncesi yıllık materyal inceleme kapasitemiz sadece 45 bin civarındaydı. Bugün bu sayı yıllık 704 bin 417\'ye yükselmiştir. İçimizde bir arınma gerçekleşti. Belki de en tecrübeli arkadaşlarımızı istihbarat, kaçakçılık ve organize suçlar gibi başka birimlere naklettik. Buna rağmen yani siber suçların kendi içerisinde geliştirdiği bir modelle bu noktaya gelebilmesi takdire şayandır. Burada iyi bir motivasyon kaynağı oluşmuş ve iyi sonuçlar elde edilmiştir\" diye konuştu.

\'TERÖR ÖRGÜTÜ YANLISI 45 BİN HESABIN KULLANICISI DEŞİFRE EDİLDİ\'

Dijital suçların bir bölümünün, bireyleri hedef aldığını vurgulayan Bakan Soylu, şunları söyledi:

\'\'Kredi kartınızdan ekonomik ve hukuki sonuçlar doğurabilecek kişisel bilgileriniz ya da sosyal medya hesaplarınız çalınabilir. Çünkü özellikle önemli sistemlere yönelik saldırılarla ATM ve iş yerlerinden kart kopyalaması ve sosyal medya hesaplarını ele geçirerek yapılan dolandırıcılık suçlarıyla yoğun bir mücadele verilmektedir. Bilişim suçlarında ülkemizde 2016- 2017 yılları arasında yüzde 10 artış yaşanmıştır. Bunun bir alt başlığı olan ödeme sistemleri alanında işlenen suçlarda ise aynı dönemde yüzde 25 artış yaşadık. Bütün bunların yanı sıra bireylerin kişilik haklarına saldırıları ve karakter suikastlarını önlemeye yönelik olarak da ciddi bir takip içerisindeyiz. İnternet üzerindeki tüm açık kaynaklarda 7/24 esasına göre suç içeriklerini araştırmaya yönelik sanal devriyeler oluşturduk. Bu kapsamda 2018 yılı içerisinde terör örgütü yanlısı siber faaliyet içerisinde bulundukları tespit edilen 110 bin civarında sosyal medya hesabı takip edilerek 45 bin hesabın kullanıcısı deşifre edilmiş, bunlardan 7 bin kişi yakalanarak adli makamlara teslim edilmiştir.\'\'

\'ULUSAL SİBER GÜVENLİK STRATEJİSİ VE EYLEM PLANINI BAŞARIYLA UYGULADIK\'

\'\'Türkiye uluslararası bağlamda BM, AB, NATO, OECD gibi uluslararası örgütlerdeki çalışmaları yakından takip etmekte ve katılım göstermektedir\'\' diyen Bakan Soylu, konuşmasını şöyle tamamladı:

\'\'2015 yılında itibaren NATO Siber Savunma Mükemmeliyet Merkezi\'ne de sponsor ülke olarak destek vermekteyiz. Ayrıca gerek uluslararası gerekse ulusal düzeyde gerçekleştirilen siber savunma tatbikatlarının yanı sıra siber güvenlik konusunda küresel anlamda birçok çalışmaya aktif katılım göstermekteyiz. Ülke içerisinde 2013- 2014 yıllarını kapsayan Ulusal Siber Güvenlik Stratejisi ve Eylemi Planı\'nı başarıyla uyguladık. Bunun ardından 2016 ile 2019 arasını kapsayan ikinci planı da devreye soktuk ve halen uygulamaya devam ediyoruz. Ayrıca Kişisel Verileri Korumu Kurumu bütün yasal mevzuatıyla birlikte hayata geçirilmiş ve kısa sürede çok etkin bir çalışma temposuna ulaşmıştır. 47 ülke tarafından imzalanan Avrupa Sanal Ortamda İşlenen Siber Suçlar Sözleşmesi 2015 tarihinden itibaren yürürlüğe girerek iç hukukumuzun bir parçası haline gelmiştir.\'\'



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