Bakan Soylu, güvenlik güçlerine elleriyle börek yedirdi (3)

\'KAYYUMLAR, 650 MİLYON TL BORÇ ÖDEDİ\'

İçişleri Bakanı Soylu, partisinin Batman Merkez İlçe 6\'ncı Olağan Kongresi\'ne katıldı. Kongrede konuşan Bakan Soylu, terörle mücadeleye ve kayyumların yaptığı çalışmalara ilişkin bilgi verdi. Terörle mücadelede kararlılık vurgusu yapan Soylu, \"40 yıldır terörle mücadelede en üst düzey noktasındayız. Moral ve teknolojik değişimlerle bu konuda kararlılığımız ortada. Kolluk güçlerimizin kapasitelerini artırıyoruz\" dedi.

Belediyelere atanan kayyumların çalışmalarını değerlendiren Bakan Soylu, \"93 belediye, 650 milyon TL borç ödedi ve en çok borç da esnafa verildi. Batman Belediyesi, şimdiye dek 12 milyon lira borç ödedi. Yine Batman Belediyesi, 34 proje hazırladı. Oysa önceki yerel yönetimin burada imar paralarını nasıl dağa gönderdiğini de biliyoruz. Sadece Batman Belediyesi değil, Diyarbakır Belediyesi\'nde de bu manzara vardı. 1 milyon liralık işi, 5 milyon liraya yapıyorlardı. Kayyumlar, şehirlere hizmetin en güzelini gerçekleştiriyor\" diye konuştu.

Çocuklara musallat olan terörü bitireceklerine inandıklarını vurgulayan İçişleri Bakanı Soylu, şunları söyledi:

“Son bir yılda dağa çıkan terörist sayısı, sadece 106. Geçen sene, 650’nin üzerindeydi. Bundan 3 yıl önce 4500 idi. Gittiğim her yerde anlatıyorum. Ben de bir kız evlat babasıyım. 13-14 yaşında kızların dağa çıkması, beni kahrediyor ve bu milletle ve bu memleketle ilgili bütün düşüncelerimi allak bullak ediyor. Bunu çok net söylüyorum. Bizim üzerimize düşen işler de var. Her birimizin üzerine düşüyor. O kızların dağda, ellerinde silah tutmak değildir. O kızların yeri, hemşire olmaktır; anasının dizinin dibinde anasıyla birlikte başını okşamasını temin etmektir. O kızların yeri, öğretmenlerin yanıdır. O kızların yeri sabahtan akşama kadar çalışan babasının bütün yorgunluğu onu kucakladığı anla beraber buluşturabilmektir. Biz, sadece terörle mücadele etmiyoruz. Biz de çocuklarının geleceğini o çocuklarımızın yarınlarını, umutlarını, ideallerini, heveslerini hep birlikte ortaya koymaya çalışıyoruz. Bunu başaracağımıza inanıyoruz. Bu ülkede çocuklarımıza musallat olan terörü sonuna kadar tasfiye edeceğimize ve bitireceğimize inanıyoruz.”



Reşat YİĞİZ/BATMAN, (DHA)

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