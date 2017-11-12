Bakan Soylu, güvenlik güçlerine elleriyle börek yedirdi

Oğuzhan HANÇER/AĞRI, (DHA)- İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, Doğu Anadolu\'daki 5 ilin vali, emniyet müdürü ve jandarma komutanları ile birlikte toplantı yapmak üzere Ağrı\'ya geldi. Gece kontrol noktalarını gezen Bakan Soylu, polislere elleriyle börek ikram etti.

Dün akşam saatlerinde özel uçakla Ağrı\'ya gelen Bakan Soylu\'yu Ahmed-i Hani Havalimanı\'nda Vali Süleyman Elban, 12\'nci Mekanize Piyade Tugay Komutanı Ahmet Ömercikli, İl Emniyet Müdürü Kenan Yıldız, İl Jandarma Komutanı Albay Gökhan Şahin ve partililer karşıladı. Bakan Soylu, güvenlik ve terörle mücadeleyi değerlendirme toplantısına katılmak üzere Hükümet Konağı\'na geçti. Bakan Soylu\'nun başkanlığında yapılan toplantıya, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Erzurum 9\'ncu Kolordu Komutanı Korgenaral Uğur Tarçın, Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Erhan Gülveren, Erzurum Valisi Seyfettin Azizoğlu, Kars Valisi Rahmi Doğan, Iğdır Valisi Enver Ünlü, Ardahan Valisi Mehmet Emin Bilmez, Ağrı Valisi Süleyman Elban, İl Emniyet Müdürü Kenan Yıldız ve askeri yetkililer katıldı. Toplantı basına kapalı yapıldı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Güvenlik ve Terörle Mücadele Değerlendirme Toplantısı\'ndan sonra Ağrı\'da polis kontrol noktasındaki nöbetçi polisler ziyaret etti ve onlara kendi elleriyle kestiği böreği ikram ederek, çocukları içinde oyuncak hediye etti. Bakan Soylu polislerle bir süre sohbet ettikten sonra iyi nöbetler dileyerek ayrıldı. Geceyi Ağrı\'da geçiren Bakan Süleyman Soylu bu sabah Vali Süleyman Elban ile birlikte Ağrı\'nın Doğubayazıt İlçesi\'ne gitti.

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