Bakan Soylu: Güvenlik güçlerimiz, işlerini büyük sorumlulukla gerçekleştiriyor

Osman ŞİŞKO/TRABZON, (DHA) - İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, PKK\'lı terörist Mustafa Tolucan\'ın, Giresun’un Kulakkaya Yaylası\'nda, yöre halkının ihbarıyla yakalanmasına ilişkin \"Güvenlik güçlerimiz, işlerini gereği gibi büyük bir sorumlulukla gerçekleştiriyor\" dedi.

İçişleri Bakanı Soylu, öğle saatlerinde, uçakla memleketi Trabzon\'a geldi. Bakan Soylu, havalimanı çıkışında, gazetecilerin sorularını yanıtladı. Bir gazetecinin, \'Aram’ kod adlı PKK\'lı terörist Mustafa Tolucan\'ın, Giresun’un Dereli İlçesi Kulakkaya Yaylası\'nda, bölgede yaşayanların ihbarı sonucu 2 gün önce yakalanmasıyla ilgili sorusu üzerine Soylu, \"Güvenlik güçlerimiz, işlerini gereği gibi büyük bir sorumlulukla gerçekleştiriyor. Bu çalışmalar, aynı şiddetle devam edecektir\" diye konuştu. Bakan Soylu, terörle mücadelenin kararlıkla sürdüğünü vurguladı.

Bakan Soylu, Giresun Jandarma Bölge Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü’nde sorgusu devam eden PKK\'lı teröristin, Trabzon\'un Maçka İlçesi\'nde 15 yaşındaki Eren Bülbül ile Jandarma Astsubay Başçavuş Ferhat Gedik\'i şehit eden terörist grubun içinde yer alıp, almadığıyla ilgili soruyu ise yanıtsız bıraktı. Bakan Soylu, havalimanından ayrılıp, katılacağı program için bir otele geçti.



FOTOĞRAFLI